경찰, 직무집행으로 입은 재산상 ‘손실 보상’ 청구절차 개선···“더 쉽게 신청 가능”

경찰의 적법한 직무집행 과정에서 재산상 손실을 본 시민이 보상을 더 쉽게 청구할 수 있게 된다.

경찰청은 오는 10일부터 ‘손실보상 제도 종합 개선계획’을 시행한다고 9일 밝혔다.

경찰 손실보상은 경찰관의 적법한 직무를 집행 과정에서, 책임이 없는 시민의 손실이 발생했을 때 국가가 이를 금전으로 보상하는 제도다. 경찰관직무집행법 등에 따라 2014년부터 시행되고 있다.

경찰은 손실보상 안내서와 안내문자(SMS)를 도입해 청구 절차를 안내하고, ‘손해감정 자문단’을 운영한다. 또 소액 청구에 대해서는 심의 절차를 간소화한다. 경찰은 “기존에는 (손실 발생 상황에서) 당사자가 부재하거나, 급박한 현장 상황 등으로 제도 안내가 어려운 경우 보상 청구가 어려웠다”고 했다.

경찰은 이번 제도 개선을 통해 손실보상에 대한 이해도를 높이고, 손실을 본 시민에게 적극적으로 보상금을 지급할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다. 경찰 관계자는 “앞으로도 경찰 손실보상 제도의 개선 사항을 꾸준히 발굴하여 국민 권익 보호에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.