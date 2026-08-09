강원 영유아 수족구병 유발 엔테로바이러스 급증···7월 검출률 62.5%

최근 강원지역 영유아 사이에서 수족구병을 일으키는 엔테로바이러스 검출률이 크게 높아져 보건당국이 주의를 당부하고 나섰다.

강원도보건환경연구원은 질병관리청, 지역 의료기관과 함께 진행 중인 ‘엔테로바이러스 감염증 병원체 감시사업’ 결과 지난 7월 둘째 주부터 환자에게서 엔테로바이러스가 검출되기 시작했다고 9일 밝혔다.

또 7월 한 달 평균 엔테로바이러스 검출률이 62.5%에 달하는 것으로 분석됐다.

엔테로바이러스는 주로 6세 이하 영유아에게 감염되며 발열과 함께 손과 발, 입안에 수포성 발진이 생기는 수족구병이나 뇌수막염 등을 일으킬 수 있다.

환자의 침이나 콧물 등 호흡기 분비물과 분변을 통해 주로 감염된다.

바이러스에 오염된 장난감이나 문고리 등 공용 물품을 통해서도 전파될 수 있다.

강원도보건환경연구원은 집단감염을 막기 위해 영유아보육시설을 대상으로 환경오염도 검사를 진행하고 있다.

신인철 강원도보건환경연구원장은 “엔테로바이러스 검출률이 높은 수준을 보이는 만큼 감염 취약 시설의 철저한 관리가 필요하다”며 “어린이집과 유치원에서는 공용 물품을 주기적으로 소독하고 가정에서도 개인위생 수칙을 지켜달라”고 당부했다.