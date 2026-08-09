하루에 사람 200명씩 잡은 ‘최강 폭염’···최근 닷새간 온열질환자 올해 전체 34% 육박

지난 3~7일 환자 1038명, 하루 208명꼴 5일 223명, 올해 최다 일일 환자 수 기록 사망자는 8월 들어 지난해 전체 수 초과

최근 닷새간 온열질환자가 하루 200명 안팎 발생하는 등 폭염에 따른 인명피해가 집중됐다. 올해 온열질환 추정 사망자는 8월 초 들어 지난해 전체 수준을 넘어섰다.

9일 질병관리청의 ‘온열질환 응급실감시체계’에 따르면 지난 5월15일부터 이달 7일까지 전국 516개 참여 의료기관에서 신고된 온열질환자는 총 3089명으로 잠정 집계됐다. 이 가운데 온열질환 추정 사망자는 26명이다. 온열질환은 열사병과 열탈진, 열경련, 열실신 등 더위로 인해 발생하는 급성질환을 말한다.

온열질환자는 이달 들어 가파르게 증가했다. 지난 3일부터 7일까지 닷새간 발생한 환자는 각각 208명, 211명, 223명, 194명, 202명으로 총 1038명에 달했다. 하루 평균 약 208명꼴이다.

최근 닷새간 발생한 환자는 올해 전체 온열질환자의 33.6%를 차지했다. 올해 발생한 온열질환자 3명 중 1명이 닷새 사이 집중된 셈이다. 특히 지난 5일에는 하루에만 223명의 환자가 발생해 올해 감시체계 가동 이후 가장 많은 일일 환자 수를 기록했다.

최근 환자 증가세는 앞선 폭염 시기와 비교해도 두드러진다. 지난달 25일부터 31일까지 하루 67~90명 수준이던 온열질환자는 이달 1일 119명, 2일 117명으로 100명대로 올라선 데 이어 3일부터 하루 200명 안팎으로 뛰었다.

8월 들어서도 폭염은 좀처럼 누그러지지 않고 있다. 절기상 가을의 시작을 알리는 ‘입추’였던 지난 7일에도 일부 지역의 최고기온이 40도를 넘어서는 극한 폭염이 이어졌다. 이날 서울의 낮 최고기온도 8년 만에 40도를 넘어섰다.

온열질환으로 인한 사망도 최근 닷새 사이 집중되면서 올해 추정 사망자 수는 지난해 수준(7일 기준 21명)을 넘어섰다. 지난 3일부터 7일까지 발생한 추정 사망자는 8명으로, 3일 3명, 4일 1명, 5일 1명, 7일 3명이었다. 올해 전체 추정 사망자 26명의 약 31%가 닷새 사이 발생했다.

환자는 고령층에 집중됐다. 65세 이상이 1083명으로 전체의 35.1%를 차지했다. 연령대별로는 60대가 562명(18.2%)으로 가장 많았고 50대 491명(15.9%), 40대 428명(13.9%), 80세 이상 412명(13.3%), 70대 389명(12.6%) 순이었다.

발생 장소는 실외가 2313명으로 전체의 74.9%를 차지했다. 실외 작업장에서 발생한 환자가 775명(25.1%)으로 가장 많았고 길가 396명(12.8%), 논밭 369명(11.9%) 등이 뒤를 이었다.

실내에서 발생한 환자도 776명으로 전체의 25.1%에 달했다. 이 가운데 집에서 발생한 환자는 276명이었다. 질환별로는 열탈진이 1898명(61.4%)으로 가장 많았고 열사병 555명(18.0%), 열경련 335명(10.8%), 열실신 258명(8.4%) 순이었다.

질병관리청은 폭염 때는 가장 무더운 시간대의 논밭·비닐하우스 작업이나 장시간 외출을 피하고, 갈증을 느끼지 않더라도 물을 자주 마셔야 한다고 당부했다. 특히 고령자는 체온 조절 능력이 떨어지고 온열질환 초기 증상을 스스로 알아차리기 어려워 증상이 빠르게 악화할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

실내에서도 냉방기기를 사용해 시원한 환경을 유지해야 한다. 온열질환자가 발생하면 즉시 시원한 곳으로 옮겨 체온을 낮추고, 의식이 없거나 증상이 심할 경우 지체 없이 119에 신고해 의료기관으로 이송해야 한다.