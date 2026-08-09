대구, 제조업 인공지능 전환 속도···대·중소기업 간 AI 활용 격차 좁힌다

대구시는 산업통상부 공모를 통해 선정된 ‘제조AI데이터 밸류체인 구축사업’을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

이 사업은 국비 150억원 등 225억원이 투입돼 2030년까지 진행된다. 지역 전통 제조기업을 대상으로 제조데이터 수집 장치를 보급하고 데이터 품질 검증과 인공지능(AI)모델 성능 평가, 현장 적용 컨설팅 등을 지원하는 것을 주요내용으로 한다.

이를 통해 대구시는 대·중소기업 간 AI 활용 격차를 좁히고, 지역 제조산업 전반의 AX(인공지능 전환)를 촉진한다는 방침이다. 사업 대상은 정밀가공, 금형·소성가공, 열처리, 용접 분야의 지역 전통 제조기업이다.

대구시는 현장에서 발생하는 센서 데이터와 설비 로그, 공정 조건, 이미지·영상 데이터 등을 체계적으로 수집 및 분류해 AI 학습에 적합한 형태로 구조화하는 기반을 마련할 계획이다.

또한 시는 ‘제조데이터 품질평가·인증 플랫폼’을 구축해 데이터의 AI 학습 적합성·완전성·정합성·신뢰성 등을 분석하고 기업에 데이터 품질평가 서비스를 제공할 예정이다. 업종별 레퍼런스 모델과 연계해 기업이 보유한 데이터와 AI 모델의 성능을 객관적으로 검증하는 체계도 마련될 것으로 보인다.

한편 전통 제조업은 로봇·미래차 등 전방산업의 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 기반이라는 게 대구시의 시각이다. 하지만 현장 제조데이터가 기업과 장비, 공정별로 관리되고 데이터 품질을 객관적으로 평가할 표준 기준도 없어 AI 학습과 현장 적용에 한계가 있었다.

김태운 대구시 인공지능혁신성장실장은 “이번 사업은 제조업 AI 대전환을 뒷받침할 전략적 공공 인프라를 구축하는 과정”이라며 “제조데이터의 수집부터 AI 활용까지 이어지는 선순환 체계를 마련해 전통산업 제조현장에 AI가 뿌리내릴 수 있는 생태계를 완성하겠다”고 말했다.