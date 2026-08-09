성과급 갈등에 SK하이닉스 ‘통합노조’ 추진…사흘 만에 3500명 모여

SK하이닉스 임직원들이 생산직과 기술·사무직을 아우르는 통합노조 설립을 추진한다. 성과급 체계 재협상을 둘러싼 반발과 기존 노조에 대한 불만이 겹치면서다.

9일 업계에 따르면 SK하이닉스 임직원들은 최근 통합노조 설립 준비 모임을 꾸리고 지난 8일 노조 설립신청서를 제출했다. 지난 5일 개설된 준비 모임에는 사흘 만에 전체 임직원(3만5000명)의 10%인 3500명 이상이 참여한 것으로 알려졌다. 준비위 측은 이르면 다음 주 중 정식 노조가 출범할 것으로 보고 있다.

현재 SK하이닉스는 민주노총 산하 기술사무직 노조와 한국노총 소속 이천·청주 전임직 노조가 각각 임금·단체협약 교섭을 진행하고 있다. 이를 기술직과 생산직을 아우르는 새 노조를 만들어 협상력을 극대화한다는 게 통합노조의 취지다.

배경에는 성과급 갈등이 있다. SK하이닉스 노사는 지난해 영업이익의 10%를 재원으로 하는 초과이익분배금(PS)의 지급 상한을 폐지하고 이 체계를 10년간 유지하기로 합의했다. 지급액의 80%는 당해 현금으로, 나머지 20%는 2년에 걸쳐 이연 지급하는 방식이다.

하지만 회사가 올해 교섭 과정에서 성과급 일부를 주식으로 지급하고 일정 기간 매도를 제한하는 방안을 제시한 것으로 알려지면서 반발이 커졌다. 구성원들은 주가 변동에 따라 실제 보상 규모가 달라질 수 있고, 지난해 장기 유지하기로 합의한 성과급 체계를 다시 협상 대상으로 삼는 것에도 문제를 제기하고 있다.

노사는 5차 본교섭까지 성과급 체계를 두고 접점을 찾지 못하고 있다. 이에 기존 노조가 조합원 의견을 충분히 반영하지 못하고 교섭 과정도 투명하게 공개하지 않는다는 책임론도 나온다. 정부가 영업이익 연동 성과급 제도 손질을 검토하고 있는 상황에서 기존 노조의 대응이 미흡하다는 불만도 통합노조 설립 움직임을 키우고 있다.

특히 삼성전자 초기업노조가 한때 과반 노조 지위를 확보하고 올해 교섭에서 반도체 특별경영성과급 신설 등을 이끌어낸 것을 선례로 삼고 있다는 분석도 나온다.

향후 교섭 창구 단일화 등을 거쳐 교섭 대표 노조의 지위를 확보할 수 있을지가 관건이다. 교섭요구 노동조합이 정해지면 이후 설립되는 노조에 대해서는 사측이 별도로 교섭에 응할 의무가 없다.

업계 관계자는 “새 노조가 현재 진행 중인 임단협 교섭에 참여할 수 있을지, 내년부터 교섭 나설지는 지켜봐야 할 부분”이라고 말했다.