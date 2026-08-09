“더위 먹었을 땐 목·겨드랑이보다 ‘여기’ 먼저 식혀라”···열사병 연구자가 밝힌 냉각 꿀팁

일본 가토 가즈노리 교수, 응급처치법 소개 “의식 있는 경우 손바닥 냉각이 효과적” 얼음보다 차가운 생수나 캔 정도가 좋아

불볕더위 속에서 어지럽고 얼굴이 달아오를 때 우리는 흔히 목덜미나 겨드랑이에 얼음팩을 댄다. 굵은 혈관이 지나가는 부위를 식혀 체온을 낮춘다는 응급처치법은 오래전부터 알려져 왔다.

그런데 “의식이 있는 상태라면 목보다 먼저 손바닥을 식히는 것이 더 효과적일 수 있다”는 권고가 나왔다. 열사병 예방과 운동생리 분야를 연구하는 일본 도요대 건강스포츠과학부의 가토 가즈노리 교수(약학박사)는 최근 저서에서 “목이나 겨드랑이를 식히는 방법도 효과가 있지만, 의식이 있는 경우에는 손바닥 냉각이 심부체온을 더 효율적으로 낮출 수 있다”고 소개했다. 가토 교수는 암 면역학 연구를 해온 뒤 현재는 열사병과 스포츠 컨디셔닝, 기능성 식품 연구를 병행하고 있다.

손바닥은 몸속 ‘열 배출구’

이 주장의 핵심은 손바닥에 집중적으로 분포한 동정맥문합(AVA)이라는 특수 혈관 구조를 이용한 것이다. 이 혈관은 일반적인 모세혈관을 거치지 않고 동맥과 정맥을 직접 연결하는 통로로, 사람의 체온 조절에서 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

사람의 손바닥과 손가락 끝, 발바닥, 얼굴 일부에는 AVA가 매우 많이 존재한다. 평소에는 닫혀 있다가 더운 환경에서는 열리면서 많은 혈액을 피부 가까이 보내 열을 외부로 방출한다. 반대로 추운 환경에서는 닫혀 체온 손실을 막는다.

이 같은 구조는 수십 년 전부터 생리학 연구를 통해 잘 알려져 있다. 미국 생리학자 유진 퍼킨스 등의 연구에서도 AVA가 사람의 체온 조절에 핵심 역할을 한다는 사실이 확인됐다.

실제로 AVA가 완전히 열리면 심장에서 나오는 혈액의 상당량이 손과 발을 거쳐 열을 방출하는 데 사용되는 것으로 보고된다.

손바닥을 식히면 실제 체온이 내려갈까

가토 교수의 주장처럼 손바닥 냉각의 효과를 뒷받침하는 연구도 꾸준히 발표된 바 있다. 미국 스탠퍼드대 크레이그 헬러 교수 연구팀은 2005년 발표한 연구에서 손바닥의 동정맥문합을 활용한 냉각 장치를 이용하면 운동 중 축적된 열을 효과적으로 제거해 운동 지속시간을 늘릴 수 있다고 보고했다. 이어 2009년 후속 연구에서도 손바닥을 적절한 온도와 압력으로 냉각하면 체내 열을 효율적으로 방출하고 체온 회복을 돕는다는 결과를 발표했다.

전문가들은 의식이 있고 스스로 움직일 수 있는 상태라면 차가운 생수병이나 캔 음료를 손바닥에 쥐는 것만으로도 일정한 냉각 효과를 기대할 수 있다고 설명한다. 다만 너무 차가운 얼음을 오래 직접 쥐면 오히려 혈관이 수축해 AVA가 닫히면서 열 방출 효율이 떨어질 수 있다는 연구도 있다. 손이 견딜 수 있을 정도의 차가운 온도가 가장 효과적이다.

다만 심각한 열사병 증상을 보인다면 전신의 체온을 빠르게 식히는 게 중요하다. 미국스포츠의학회와 미국운동트레이너협회, 국제열질환위원회 등은 운동성 열사병이 의심될 경우 가장 효과적인 응급처치는 전신을 차가운 물에 담그는 ‘냉수 침수’라고 권고한다.

냉수 침수가 어렵다면 찬물을 뿌리면서 선풍기 바람을 이용하거나 얼음팩을 손, 목, 겨드랑이, 사타구니 등에 대는 방법도 권장된다. 다만 손바닥 냉각은 불볕더위 속에서 활용할 수 있는 새로운 냉각 요령 가운데 하나로 볼 수 있지만, 의식을 잃었거나 열사병이 의심되는 상황에서는 기존 응급처치와 신속한 의료기관 이송이 무엇보다 우선이다.

질병관리청은 열사병이 의심되면 즉시 시원한 장소로 이동해 옷을 느슨하게 하고 찬물이나 얼음으로 몸을 식히는 동시에 의식이 흐리거나 구토, 혼란, 의식 저하가 나타나면 지체 없이 119에 신고하도록 권고하고 있다.