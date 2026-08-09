“폭염에 중앙분리대도 녹아내렸다” 정전·보트 침수 등 충청권 곳곳서 잇단 사고

대전·충남 1200여세대 정전에 이용 불편 보령·당진 해상서 레저보트 잇따라 사고

극한폭염이 이어진 주말 대전과 충남 곳곳에서 정전으로 주민들이 냉방기기와 승강기를 이용하지 못하는 등 큰 불편을 겪고 해상에서는 레저보트 침수·표류 사고가 잇따랐다.

9일 대전소방본부 등에 따르면 전날 오후 3시15분쯤 서구 도마동 400여세대 규모의 아파트단지에 전기 공급이 끊겼다. 당초 변압기 폭발 신고가 119에 접수됐지만, 아파트단지 자체 소유 설비인 인입 케이블 고장으로 정전이 발생한 것으로 파악됐다.

아파트단지 관리사무소는 전기업체를 동원해 복구작업을 벌였고 정전 약 4시간25분 만인 오후 7시40분쯤 전기 공급이 재개됐다.

정전이 이어지는 동안 주민들은 냉방기기를 작동하지 못하고 승강기를 이용하지 못하는 등 불편을 겪었다. 폭염경보가 발효 중이던 이날 대전의 최고 체감온도는 35도를 웃돌았다.

대전에서는 주말 폭염의 영향으로 서구와 동구 곳곳에서 중앙분리대가 쓰러져 경찰과 소방당국이 출동하기도 했다.

같은 날 오후 4시38분쯤 충남 당진시 읍내동 일원 800여세대에서도 전기 공급이 중단됐다.

당진시는 정전 사실을 알리고 안전사고에 유의해 달라는 재난안전문자를 발송했다. 한전은 긴급 복구팀을 투입해 정전 발생 약 2시간40분 만인 오후 7시20분쯤 전기 공급을 모두 재개했다.

이번 정전은 돌풍에 날아온 물건이 전선을 끊으면서 발생한 것으로 파악됐다. 이날 당진시 합덕읍과 송악읍, 면천면과 우강면 등에서도 변압기 설비 고장으로 일부 주민들이 불편을 겪었다.

폭염 속 사고는 해상에서도 이어졌다.

같은 날 오후 3시7분쯤 충남 보령시 대천항 인근에서 4.9마력 레저보트가 침수되고 있는 것을 육군 감시부대가 발견했다.

군의 신고를 받은 보령해경은 대천파출소 구조정을 현장에 급파해 40대 A씨 등 2명을 구조했다. 당시 승선자 가운데 1명은 구명조끼를 입은 채 물에 빠져 있었던 것으로 전해졌다.

해경은 해당 보트가 이날 오후 2시쯤 대천항에서 출항해 낚시를 하던 중 너울성 파도로 선체가 기울면서 침수된 것으로 보고 있다.

같은 날 오전 10시15분쯤에는 충남 당진시 석문면 난지도 인근 해상에서 3명이 탄 모터보트가 시동이 꺼진 채 표류한다는 신고가 경기 평택해경에 접수됐다.

현장에 출동한 해경은 30대 B씨 등 승선원들을 구조한 뒤 해양구조선과 함께 모터보트를 안전한 곳으로 예인했다.