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본문 요약

대구농업기술센터는 '신규농업인 귀농귀촌 기초영농기술' 수강생을 모집한다고 9일 밝혔다.

교육 신청과 관련한 자세한 사항은 대구농업기술센터 및 대구시 홈페이지 공모·모집을 통해 확인할 수 있다.

김수진 대구농업기술센터 소장은 "귀농을 준비하는 시민들이 가장 어려워하는 부분은 기초 영농기술과 실제 농업 현장에 대한 이해"라며 "귀농·귀촌을 꿈꾸는 시민들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘귀농·귀촌을 꿈꾼다면’···대구농업기술센터, ‘기초영농기술’ 교육생 모집

입력 2026.08.09 11:52

  • 백경열 기자

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‘신규농업인 귀농귀촌 기초영농기술교육’ 중 농기계 실습이 이뤄지고 있다. 대구시 제공

‘신규농업인 귀농귀촌 기초영농기술교육’ 중 농기계 실습이 이뤄지고 있다. 대구시 제공

대구농업기술센터는 ‘신규농업인 귀농귀촌 기초영농기술’ 수강생을 모집한다고 9일 밝혔다.

이는 농업 분야에 첫 발을 내딛는 시민들이 꼭 알아야 할 기초 영농기술과 귀농·귀촌 정보를 체계적으로 익힐 수 있는 교육이다. 성공적인 농업 분야 창업과 안정적인 농촌 정착을 지원하기 위해 기획됐다.

이번 교육은 오는 31일부터 10월26일까지 매주 월·목요일 총 15회(60시간) 과정으로 구성됐다. 대구농업기술센터 녹색전당과 실습 현장에서 진행된다. 교육비는 전액 무료다.

농업기술센터는 단순한 이론교육을 넘어 실제 영농 현장에서 활용할 수 있는 실용적인 내용으로 구성했다고 설명했다.

성공적인 귀농을 위한 소득작목 선정과 정착 전략을 비롯해 토양의 이해, 채소·과수·벼·서류·특용작물 재배기술, 농약 안전 사용, 농업e지 시스템, 스마트팜 기초 등 귀농 초기 단계에서 꼭 필요한 내용을 폭넓게 다룬다. 또한 관수 실습과 친환경 농자재 활용 등 현장 실습을 함께 운영해 교육생들의 농업 기술 역량을 높일 계획이다.

귀농·귀촌을 희망하거나 초기 정착을 준비 중인 대구시민은 누구나 신청 가능하다. 모집인원은 40명이다. 희망자는 오는 10~20일 대구시 통합예약시스템을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

접수기간 내 신청자를 대상으로 추첨을 통해 교육생을 선발하며 전화·방문·팩스 접수는 불가능하다. 교육 신청과 관련한 자세한 사항은 대구농업기술센터 및 대구시 홈페이지 공모·모집을 통해 확인할 수 있다.

김수진 대구농업기술센터 소장은 “귀농을 준비하는 시민들이 가장 어려워하는 부분은 기초 영농기술과 실제 농업 현장에 대한 이해”라며 “귀농·귀촌을 꿈꾸는 시민들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

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