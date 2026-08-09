목마르다고 벌컥벌컥…기침 나면 괜찮고, 안 나오면 위험? 사레의 진실

고개를 뒤로 젖힌 채 벌컥벌컥 마시는 건, 영화 속에서나 더위를 식히려 급하게 물을 들이켜면 오히려 사레 유발

연일 35도를 넘나드는 불볕더위가 이어지면서 가장 많이 듣는 건강 조언은 물을 자주 마시라는 것이다. 하지만 더위에 지친 몸으로 급하게 물을 들이켰다가 심하게 사레가 들린 경험이 있는 사람도 적지 않다.

전문가들은 폭염에는 충분한 수분 섭취가 중요하지만, 물을 어떻게 마시느냐도 중요하다고 전한다. 특히 고령자나 피로가 심한 사람은 평소보다 사레가 들기 쉬워질 수 있어 주의가 필요하다는 지적도 있다.

먼저 알아둘 점은 ‘사레’와 ‘질식’은 같은 상황이 아니라는 것이다. 물을 마시다 갑자기 기침이 심하게 나면 주변에서는 놀라기 쉽지만, 오히려 기침이 나온다는 것은 몸이 기도로 들어간 이물질을 밖으로 내보내려는 정상적인 방어 반응일 가능성이 크다.

반대로 기침도 나오지 않고 말을 하지 못하거나 숨을 쉬지 못하는 상태라면 기도가 막힌 질식일 수 있어 즉시 응급조치가 필요하다.

더위에 사레가 더 잘 들리는 이유

나이가 들면 삼키는 기능이 조금씩 떨어질 수 있지만, 젊은 사람도 다음과 같은 상황에서는 일시적으로 사레가 들기 쉬워질 수 있다. 심한 피로가 쌓였을 때, 탈수 상태일 때, 열이 있을 때, 잠이 부족할 때, 운동 직후 숨이 찰 때 등이다. 폭염에는 땀을 많이 흘리고 숨이 가빠지는 경우가 많아 이런 조건이 겹치기 쉽다.

더위를 식히려고 급하게 물을 들이켜는 행동은 오히려 사레를 유발할 수 있다. 한 번에 많은 양을 들이켜기, 페트병을 입에 대고 계속 벌컥벌컥 마시기, 너무 급하게 마시기, 고개를 뒤로 젖힌 채 마시기, 걸으면서 마시기, 입에 물을 머금은 채 말하거나 웃기, 운동 직후 숨이 찬 상태에서 바로 마시기, 졸리거나 음주한 상태에서 급하기 마시는 것은 피해야 한다. 특히 운동을 마친 직후에는 숨부터 고른 뒤 물을 마시는 것이 안전하다.

가장 좋은 방법은 ‘천천히, 한 모금씩’

전문가들은 폭염에도 물을 참으라는 것이 아니라 안전하게 마시는 습관이 중요하다고 강조한다. 물을 마실 때는 다음을 실천해 보자.

의자에 앉거나 안전한 곳에 잠시 멈춘다. 등을 기대고 바른 자세를 유지한다. 턱을 지나치게 들지 않는다. 한 번에 조금씩 마신다. 한 모금을 완전히 삼킨 뒤 다음 모금을 마신다. 숨이 차면 호흡을 먼저 가다듬는다. 급하게 500㎖ 생수 한 병을 비우는 것보다, 여러 번 나누어 천천히 마시는 편이 몸에도 부담이 적다.

사레가 들면 당황해서 물을 더 마시는 사람이 있다. 하지만 이는 오히려 기침을 더 심하게 만들 수 있다. 먼저 기침을 하면서 기도를 정리하고, 호흡이 안정된 뒤 다시 천천히 물을 마시는 것이 좋다.

‘나이 탓’이라고 넘기면 안 되는 경우

간혹 사레가 반복된다면 단순한 습관 문제가 아닐 수도 있다. 물이나 음식을 먹을 때마다 자주 사레가 든다거나 식사 후 기침이 오래 계속되는 경우. 물을 마신 뒤 목소리가 젖은 듯 변하거나 음식이 목이나 가슴에 걸리는 느낌이 드는 경우. 식사 시간이 지나치게 길어지거나 이유 없이 체중이 줄어드는 증상이 계속된다면 병원을 찾아 상담하는 것이 좋다.

특히 고령자는 음식이나 물이 기도로 들어가도 기침이 거의 나오지 않는 불현성 흡인이 나타날 수 있어 더욱 주의가 필요하다.

폭염에는 수분을 충분히 보충하는 것이 무엇보다 중요하다. 단 ‘많이 마시는 것’만큼 중요한 것이 ‘안전하게 마시는 것’이다. 목이 마르다고 한 번에 벌컥벌컥 들이켜기보다, 잠시 걸음을 멈추고 자세를 바로 한 뒤 한 모금씩 천천히 마시는 습관이 사레를 줄이고 안전한 수분 보충에도 도움이 된다.