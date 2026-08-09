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전남광주시·제주도, 제2우주센터 건립지 공모에 출사표…10월 최종 결정

입력 2026.08.09 12:00

수정 2026.08.09 13:38

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2028~2034년까지 발사시설 등 구축

전남 고흥 나로우주센터에서 지난해 11월27일 4번째 누리호가 발사되고 있다. 한국항공우주연구원 제공

전남 고흥 나로우주센터에서 지난해 11월27일 4번째 누리호가 발사되고 있다. 한국항공우주연구원 제공

전남광주통합특별시와 제주특별자치도가 나로우주센터에 이어 국내에 두 번째 우주센터를 건립하기 위한 공모에 출사표를 던졌다. 국가 우주수송 역량을 키우기 위한 제2우주센터 건립지 선정 결과는 올해 10월 발표된다.

우주항공청은 올해 6월22일부터 지난 6일까지 실시한 제2우주센터 건립지 공모에 전남광주시와 제주도 등 총 2개 지방자치단체가 응모했다고 9일 밝혔다.

제2우주센터는 위성 발사 수요 증가와 재사용 발사체 운용 확대에 대응해 국가 우주수송 역량을 확충하기 위한 사업이다. 2028년부터 2034년까지 총 7년간 발사시설과 재사용 착륙시설 등을 구축하는 것이 목표다. 이를 통해 제2우주센터는 관측과 통신·항법 위성 등을 지구 궤도에 올리고, 달·화성 탐사 등을 지원하는 역할을 맡는다.

현재 우주청이 운영하는 발사장은 전남 고흥 나로우주센터 한 곳뿐이다. 반면 미국과 유럽 등 우주 강국은 발사장을 여러 곳 운영한다. 발사 시점과 발사체의 기술적인 유형에 따라 유연성 있게 발사장을 선정할 수 있다.

우주청은 건립지선정위원회를 통해 전남광주시와 제주도를 대상으로 발사 운용성, 발사 인프라 구축 환경, 입지·사회 여건 등을 종합 평가한다. 최종 선정 결과는 올해 10월 중 발표할 예정이다.

오태석 우주청장은 “제2우주센터는 뉴스페이스 시대의 국가 핵심 우주수송 인프라가 될 것”이라며 “공정하고 투명한 절차를 거쳐 최적의 건립지를 선정하겠다”고 말했다.

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