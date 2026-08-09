폭염에 바싹 말라 ‘목타는 남부’···“8~9월 강수량 평년보다 적다”

경북 남부·경남 가뭄 ‘주의’···부산·김해 등 ‘경계’ 부·울·경 누적 강수량 평년 62.5% 수준 그쳐 정부, 저수지 채우기·급수차 동원 등 추진 나서

8~9월 강수량이 평년보다 적을 것으로 전망되면서 남부지방의 가뭄이 심화될 것으로 우려된다.

9일 행정안전부가 발표한 8월 가뭄 예·경보에 따르면 최근 6개월(2월2일~8월1일) 전국 누적 강수량은 603.0㎜로 평년(1991∼2020년)의 82.3%로, 지난 1일 기준 전국 48개 시·군에 기상가뭄이 발생했다.

현재 경북 남부와 경남 지역에서는 ‘주의’ 단계의 보통 가뭄이, 부산과 경남 김해시, 울산 울주군에는 ‘경계’ 단계의 심한 가뭄이 나타나고 있다. 시·도별로 전국 누적 강수량을 보면, 부산·울산·경남(62.5%)과 전북(76.1%), 대구·경북(80.2%) 등에서 평년 평균(82.3%)보다 낮았다.

남부지방 가뭄은 다음달까지 이어질 것으로 보인다. 정부는 “올해 8월과 9월 강수량은 평년보다 대체로 적겠으나, 10월은 평년보다 대체로 많을 것으로 전망된다”고 밝혔다. 월별 평년 강수량은 8월 225.3~346.7㎜, 9월 84.2~202.3㎜, 10월 37.0~64.3㎜이다.

현재 농업용 저수지의 전국 평균 저수율은 53.2%로, 평년(69.9%) 대비 76.1% 수준이다. 이 중 남부 지역은 54~76%로 더 낮다. 정부는 남부지역을 중심으로 하천수를 이용한 저수지 물 채우기, 용수로 직접 급수, 급수차 동원 등 급수 대책을 추진 중이라고 밝혔다.

생활·공업용수 주요 수원인 다목적댐 19곳과 용수댐 12곳의 저수량은 각각 예년의 104.3%, 66.1% 수준으로, 전반적인 용수 공급 여건은 안정적이다.

다만 낙동강과 섬진강 유역의 강수 부족으로 해당 유역의 다목적댐(11곳)과 용수댐(10곳)의 저수량이 낮은 편이다. 특히 청도, 대구, 영천 등에 식수를 공급하는 경북 청도 운문댐은 ‘심각’ 단계이며, 밀양댐과 섬진강댐은 ‘경계’, 성덕댐과 안동댐 등은 ‘주의’ 단계다.

정부는 “운문댐은 낙동강과 금호강 하천수를 활용한 대체 공급하고 있으며, 밀양댐, 섬진강댐 등 나머지 댐들은 농업용수와 하천유지용수 감량 등 급수체계를 단계적으로 조정하고 있다”고 설명했다.

정부는 앞서 지난 6일 관계기관 합동으로 ‘폭염·가뭄 대처상황 점검회의’를 열어 기관별 용수 공급 대책을 점검하고, 남부지방의 농업용수 확보방안을 논의했다.

김용균 자연재난실장은 “관계 부처와 긴밀히 협력해 전국 가뭄 상황을 면밀히 점검하고, 가뭄 우려 지역을 선제적으로 관리하는 등 국민 피해 최소화를 위해 총력을 다하겠다”고 말했다.