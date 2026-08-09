서울시, 광복절 기념 타종·항일유적 탐방 등 곳곳서 문화예술 행사

14~16일 광복절 주간 운영

광복 81주년을 기념해 서울에서 다양한 문화예술 행사가 열린다.

서울시는 제81주년 광복절을 맞아 14~16일을 광복절 주간으로 운영한다고 9일 밝혔다. 보신각 타종과 항일유적 탐방, 어린이 체험, 클래식·국악 공연, 연극, 도서 전시 등 다양한 프로그램이 진행된다.

14일에는 운현궁에서 다양한 체험활동과 콘서트가 열린다. 목판으로 태극기를 찍은 뒤 색칠하고 대형 태극기를 함께 완성하는 프로그램을 비롯해 ‘2026 광복절 기념 운현궁 한옥콘서트’도 관람할 수 있다. 국악전자유랑단은 전통 연희와 전자음악을 결합한 ‘현대판 마당놀이’ 공연을 선보인다.

광복절 당일인 15일 보신각 일대에서 독립유공자 후손 9명이 참여하는 ‘제81주년 광복절 기념 타종행사’가 열린다.

광복절을 제외한 8월 매주 토요일 오후 6시 40분에는 ‘나이트 보신각 타종행사’와 버스킹 공연, 한지 청사초롱 만들기, 캐리커쳐 체험 등도 진행된다. 앞서 지난 1일에도 나이트 보신각 타종행사가 열렸다.

오전 9시 30분부터는 종로구 일대 항일 유적지를 살펴보는 프로그램을 진행한다. 탑골공원에서 출발해 승동교회, 태화관 터, 김상옥 의거 터 등을 전문 강사의 해설을 들으며 살펴본다.

송파구 방이동 한성백제박물관 서울백제어린이박물관에서는 1~3학년 어린이 동반 가족을 대상으로 무궁화, 태극기의 역사와 의미를 배우고 유물에서 문양을 찾는 ‘우리 꽃, 우리 국가’ 행사를 운영한다.

16일에는 세종문화회관 대극장에서 광복절 기념 음악회가 열린다. 서울시립교향악단이 자유와 평등, 인류애의 메시지를 담은 베토벤 교향곡 제9번 ‘합창’을 연주한다. 공연은 오후 5시부터 60분간 진행된다. 티켓은 세종문화회관 홈페이지에서 예매할 수 있다.

이 외에도 다양한 공연·전시가 곳곳에서 열린다. 서울문화재단은 13~15일 이틀간 종로구 대학로극장 쿼드에서 광복절 특별기획 연극 ‘극장은 달린다!’ 공연을 올린다. 서울도서관 4층 세계자료실에서는 8월 한 달간 광복절 기념 특별 큐레이션 전시를 진행한다.

민수홍 서울시 문화본부장은 “타종행사부터 체험·교육, 음악공연, 연극, 독서까지 시민들이 각자의 방식으로 광복의 의미를 만날 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다”고 말했다.