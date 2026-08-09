남은 수박, 냉동실에 넣어도 될까?…얼린 수박의 스마트한 활용법

여름이면 한 통씩 사 오는 수박. 하지만 가족 수가 적거나 큰 수박을 샀다면 다 먹기 전에 물러지기 쉽다. 이럴 때 드는 고민이 있다. 수박도 냉동 보관이 가능할까.

결론부터 말하면 가능하다. 다만 냉동한 수박은 생수박처럼 아삭한 식감을 기대해서는 안 된다. 전문가들은 ‘생으로 먹기 위한 냉동’이 아니라 ‘스무디나 셔벗용 재료를 만드는 방법’으로 생각하는 것이 좋다고 조언한다.

얼릴 수는 있지만 식감은 달라져

수박은 약 92%가 수분으로 이루어진 과일이다. 미국 수박 홍보위원회는 수박은 충분히 냉동이 가능하지만, 얼면서 세포벽이 손상돼 해동 후에는 특유의 아삭한 식감이 사라진다고 설명한다. 즉, 얼릴 수는 있다. 하지만 해동하면 물러지고 과즙이 많이 나온다. 생과일처럼 먹기에는 만족도가 떨어질 수 있다.

전문가들이 추천하는 방법은 한 번 먹을 만큼씩 따로 얼리는 것이다. 수박 껍질과 씨를 제거한 뒤 한입 크기로 깍둑썰기하거나 스쿱으로 동그랗게 만든다. 키친타월로 표면의 물기를 살짝 닦는다. 종이호일이나 유산지를 깐 쟁반에 겹치지 않게 올린다. 먼저 2~4시간 정도 급속 냉동한다. 완전히 얼면 지퍼백이나 밀폐용기에 옮겨 보관한다. 이렇게 하면 조각끼리 서로 달라붙지 않아 필요한 만큼만 꺼내 쓰기 쉽다.

‘얼린 채’ 먹는 것이 더 맛있다

수박은 해동할수록 조직이 무너지기 때문에 전문가들은 완전히 녹이기보다 살짝 얼어 있는 상태에서 먹거나 바로 활용하는 것을 추천한다. 스무디, 셔벗, 슬러시, 아이스바, 과일주스로 활용하는 것이다. 그 외에 레모네이드나 탄산수에 넣는 ‘과일 얼음’으로 활용할 수도 있다. 얼린 수박을 얼음 대신 음료에 넣으면 음료를 희석시키지 않으면서도 시원함을 더할 수 있기 때문이다.

남은 수박이 너무 많다면 갈아서 퓌레로 얼리는 것도 방법이다. 믹서에 갈아 얼음틀에 부어 얼리면 작은 큐브 형태로 사용할 수 있다. 이 큐브는 탄산수, 레모네이드, 아이스티, 요거트 등에 넣어 활용하기 좋다.

아무리 냉동했다지만, 품질을 유지하려면 약 9~12개월 이내 사용하는 것이 좋다. 시간이 길어질수록 수분이 빠져나가 냉동실 냄새를 흡수하거나 냉동상이 생길 수 있으므로, 가능한 한 몇 달 안에 먹는 것이 맛과 향을 유지하는 데 유리하다.

큰 수박을 다 먹지 못해 버리는 일이 잦다면, 남은 수박을 한입 크기로 나눠 냉동실에 넣어두는 것만으로도 음식물 쓰레기를 줄이고 한여름 간식을 더 오래 즐길 수 있다. 하지만 냉동 전 상태도 중요하다. 이미 물러지거나 상한 냄새가 나는 수박, 갈변이 시작된 수박, 지나치게 오래 냉장 보관한 수박은 냉동해도 맛이 크게 좋아지지 않는다. 냉동은 신선도를 유지하는 방법이지, 상한 과일을 되살리는 방법은 아니다.