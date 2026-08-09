“드론 마니아들의 치열한 승부”···화천 붕어섬 드론 페스타 15~16일 개최

드론 VR 대회, 드론 레이싱, 무인 항공 촬영대회 등 진행

강원 화천군과 (재)나라는 오는 15일부터 이틀간 화천읍 붕어섬 그라운드 골프장에서 ‘2026 화천 붕어섬 드론 페스타’를 개최한다고 9일 밝혔다.

‘화천 붕어섬 드론 페스타’는 기간에는 드론 대회를 비롯해 드론 시연, 드론 워터밤 등 다양한 프로그램이 진행된다.

드론 대회는 드론 VR, 드론 레이싱, 무인 항공촬영 등 3개 부문으로 나눠 열린다.

현장 접수가 가능한 드론 VR 대회는 가상현실 드론으로 지정 임무를 수행하는 방식으로 치러진다.

드론 레이싱은 코스와 게이트 통과, 볼 드롭, 촬영 미션 타임어택 방식으로 승부를 가린다.

무인항공 촬영대회는 드론을 이용해 붕어섬 일원을 10초가량 촬영한 후 전문가 심사와 현장 주민 투표로 순위를 결정한다.

첫날인 오는 15일에는 광복절 드론 이벤트와 전문가 드론 비행, 산업용 드론 시연 행사가 열린다.

같은 날 오후 5시 30분부터는 드론과 디제잉이 어우러지는 ‘드론 워터밤’ 이벤트가 이어진다.

‘화천 붕어섬 드론 페스타’의 총상금은 1500만원으로 전액 지역 화폐인 화천사랑상품권과 농특산물 형태로 지급된다.

김세훈 화천군수는 “이번 드론 페스타가 화천의 여름철 대표 휴양지인 붕어섬의 새로운 관광 콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 철저히 준비하겠다”며 “많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.