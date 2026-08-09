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한강 수온 상승에···서울시 맛·냄새 물질 대응 체계 강화

입력 2026.08.09 13:37

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연이은 폭염에 한강 수온 29℃까지 상승

서울물연구원이 한강 원수를 채수해 조류 발생 여부 등 원수 수질을 조사하고 있다. 서울시 제공.

서울물연구원이 한강 원수를 채수해 조류 발생 여부 등 원수 수질을 조사하고 있다. 서울시 제공.

서울 전역에 ‘폭염중대경보’가 발령되는 등 무더위가 이어지면서 서울시가 한강 수질 관리를 강화하고 나섰다.

서울시는 한강 원수의 수온 상승으로 맛·냄새 물질과 소형생물 발생 가능성이 커짐에 따라 원수 수질 감시와 정수처리를 강화한다고 9일 밝혔다.

한강 원수의 온도는 지난달 평균 24도였으나, 이달 5일 기준 최대 29도까지 상승한 것으로 나타났다. 수온이 높아지면 조류 증식이 활발해지고, 흙·곰팡이 냄새를 유발하는 맛·냄새 물질 발생 가능성이 커진다.

곰팡이 냄새를 유발하는 ‘2-MIB’와 흙 냄새를 유발하는 ‘지오스민’은 조류경보제 관리 대상에는 포함되지 않는다. 하지만 서울시는 자체적으로 ‘맛·냄새 물질 경보제’를 마련해 한강 본류와 취수장 9개 지점의 농도를 ‘관심·주의·경계’ 3단계로 모니터링하고 있다.

서울시는 원수 검사 횟수를 단계별로 ‘관심·주의’ 단계에는 하루 1회, ‘경계’ 단계에는 하루 2회로 늘린다. 6개 정수센터에서는 오존 처리와 활성탄 공정을 강화하고 중염소 투입량 등을 탄력적으로 조정해 맛·냄새 물질 제거 효율을 높이고 있다.

또 여름철 소형생물 발생에 대비해 취수부터 수돗물 공급까지 전 공정을 집중 관리한다. 소형생물은 수온이 높아지는 5~9월에 발생할 가능성이 높다. 서울시는 맛·냄새 유발 물질 등을 제거하는 고도 정수 처리 단계에서 오존 투입량을 늘리고 숯 알갱이를 이용해 맛, 냄새, 미세유기물질을 흡착하는 활성탄지 역세척 주기를 단축해 잔류 소형 생물까지 제거할 계획이다.

권민 서울아리수본부장은 “조류와 맛·냄새 물질은 여름철 기상 여건에 따라 언제든 발생할 수 있는 만큼 신속한 감시와 초기 대응이 중요하다”며 “앞으로도 원수 수질 변화에 맞춰 정수 처리 공정을 탄력적으로 운영해 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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