‘홍콩의 상징’ 주성치 영화에 광둥어가 없다···‘쿵푸여자축구’ 보통화 버전만 개봉

주성치 “광둥어 더빙 없다” 홍콩 개봉 앞 직접 발표 홍콩 현지 언어 광둥어, 주성치 영화 뿌리로 인식 “본토 타깃 이해하지만 그 시절 주성치 그립다” “광둥어가 그의 영화 핵심” 현지 팬들 큰 아쉬움

중국에서 큰 흥행을 기록한 주성치(보통화 저우싱츠·광둥어 자우싱치) 감독의 영화 <쿵푸여자축구>의 홍콩·마카오 개봉을 앞두고 현지 팬들이 아쉬움을 드러내고 있다. 영화가 끝내 광둥어 더빙 없이 개봉하기 때문이다.

9일 홍콩01, 명보 등에 따르면 주성치는 <쿵푸여자축구>의 홍콩·마카오 개봉을 앞두고 전날 홍콩 엘리펀트 극장에서 주요 주연 배우들과 함께 시사회 겸 팬미팅 행사를 했다. 주성치는 이 자리에서 “정말 죄송하지만 <쿵푸여자축구>의 광둥어 버전은 없다”며 “개봉일이 갑작스럽게 변경됐기 때문에 만들 시간이 없었다”고 이유를 밝혔다. 주성치는 홍콩 팬들에 대한 헌정 격으로 홍콩 개봉작에서만 본인이 직접 광둥어를 쓰는 캐릭터로 카메오 출연한다고 밝혔다.

7년 만의 주성치 신작인 <쿵푸여자축구>는 2001년 흥행작 <소림축구>의 후속작 격 영화로, 약체인 여자 축구팀이 축구에 무술을 접목해 기적을 만든다는 줄거리의 코미디 영화다. 영화는 보통화가 주로 사용되지만 광둥어를 사용하는 캐릭터도 등장한다. 지난달 11일 중국 본토에서 개봉한 뒤 22억위안(약4603억원)의 수입을 올렸다. 홍콩·마카오에서는 오는 13일 개봉한다. 극 중 한국의 이화여대를 떠올리게 하는 ‘이화여자축구팀’이 외모에만 신경 쓰고 노골적으로 반칙을 사용하는 모습으로 등장해 논란이 일기도 했다.

홍콩에서는 지난달 <쿵푸여자축구> 개봉 직후부터 광둥어 더빙판이 만들어질 것인지를 두고 관심이 일었다. 홍콩의 문화적 상징인 ‘주성치 영화’와 홍콩 현지에서 사용하는 광둥어는 떼려야 뗄 수 없는 관계로 받아들여지고 있기 때문이다. 본토의 광둥어 사용자들도 아쉬움을 드러내 왔다.

광저우에서 영화를 봤다는 ‘라오리스’라는 이름의 블로거는 “주성치 영화에서 가장 중요한 점은 줄거리나 특수효과가 아니라 언어 그 자체”라며 “광둥어의 리듬, 말장난, 구어체 표현에 홍콩 배우들의 매력이 더해진 것이 우리가 아는 ‘주성치 스타일’”이라고 적었다.

라오리스는 “<소림축구>가 재밌는 이유는 단순히 쿵푸 기술을 사용해서가 아니라 (홍콩 변두리를 배경으로) 삶에 짓밟힌 형제들의 이야기이기 때문이었다”라며 훨씬 큰 본토 시장을 겨냥한 <쿵푸여자축구>가 전국적으로 유명한 배우를 기용하고 보통화를 사용하는 것은 “당연한 상업적 선택”이라고 적었다. 그는 하지만 “주성치의 가치는 홍콩의 평범한 사람들의 삶을 현실적이고 부조리하게 묘사하는 능력에 있었다”며 “홍콩 사람들은 광둥어를 구사하며 홍콩 사람들의 삶을 그려낼 수 있던 그 시절의 주성치를 그리워한다”라고 적었다.

광저우에 거주하는 30대 여성 페이는 경향신문에 “우리 또래 광둥 아이들의 유머 감각은 기본적으로 주성치 영화를 보면서 만들어졌다”며 “이번에 영화를 보면서 어느 대목에서 웃어야 할지 잘 몰랐다”고 말했다. 이 밖에도 온라인에는 “보통화로 보니까 캐릭터의 성격이 잘 이해되지 않았다” 등의 평이 올라왔다. 다만 홍콩에서는 <소림축구>가 연달아 특별 상영되는 등 개봉을 앞두고 기대감도 나온다.

광둥어는 중국 본토의 광둥성과 광시성 동부, 홍콩, 마카오 등지에서 사용된다. 광둥어가 모어인 사용자는 8000만명, 해외 화교까지 포함하면 1억 명 이상으로 추정된다. 보통화와 더불어 대표적 중국 언어이지만 보통화 우선 정책에 밀려 입지가 좁아지고 있다. 실생활에서 광둥어가 널리 사용되는 홍콩에서도 보통화와 영어만 공용어로 지정돼 있다.