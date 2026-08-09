사용한 호텔 수건, 어디에 둬야 하나···침대 위? 바닥? 수건 걸이? 직원이 말하는 정답은

휴가철을 맞아 호텔을 방문하면 가장 헷갈리는 것이 있다. 사용한 수건을 어디에 둬야 하는지다. 침대 위에 올려둘까, 욕실 수건걸이에 다시 걸어둘까, 바닥에 놔도 되는 걸까.

최근 일본 호텔 체인 슈퍼호텔이 공식 틱톡 계정을 통해 공개한 ‘호텔에서 가장 많이 받은 질문’ 영상에서 ‘사용한 수건을 어디에 둬야 하는지 모르겠다’는 내용이 330만 회 이상의 조회수를 기록하며 화제가 됐다.

댓글에도 “항상 세면대에 모아둔다”, “침대 위에 올려놔도 되는지 궁금했다”, “호텔마다 규칙이 다른 것 같다”는 반응이 이어졌다. 실제로 호텔 업계에서는 정답이 있을까.

가장 무난한 곳은 ‘욕실’

호텔들이 안내하는 공통적인 원칙은 의외로 단순하다. 사용한 수건은 욕실 안에 두는 것이 가장 일반적인 방법이다. 객실 청소 직원은 청소를 시작할 때 욕실부터 정리하는 경우가 많기 때문이다. 욕조 안이나 샤워부스 바닥, 세면대 옆, 욕실 바닥 등에 모아두면 사용한 수건이라는 사실을 쉽게 확인할 수 있다.

반대로 아직 사용할 수 있는 수건은 수건걸이에 걸어두면 재사용 의사로 받아들이는 호텔도 적지 않다. 이는 최근 친환경 정책을 도입한 호텔에서 널리 사용하는 방식이다. 미국 호텔·숙박협회(AHLA) 와 메리어트, 힐튼등 글로벌 호텔 브랜드들은 일반적으로 수건을 걸어두면 계속 사용하겠다는 뜻, 욕실 바닥이나 욕조 안에 두면 새 수건으로 교체해 달라는 의미로 안내하는 경우가 많다.

다만 모든 호텔이 같은 기준을 적용하는 것은 아니다. 일부 호텔은 걸어둔 수건도 모두 교체하고, 객실 안내문을 통해 별도의 수건 교체 기준을 제시하기도 한다. 따라서 가장 정확한 방법은 객실 내 안내문을 확인하는 것이다.

침대 위는 피하는 것이 좋다

호텔 서비스 전문가들은 침대 위에 젖은 수건을 올려두는 것은 가급적 피하라고 조언한다. 침구가 젖을 수 있고, 객실 정리 과정에서도 사용 여부를 다시 확인해야 하는 번거로움이 생기기 때문이다.

또한 침대는 가장 청결하게 관리해야 하는 공간이어서 젖은 수건이나 욕실에서 사용한 물품을 올려두는 것은 위생 관리 측면에서도 바람직하지 않다.

호텔업계에서는 체크아웃 전 쓰레기를 한곳에 모아두는 것도 객실 정리에 도움이 된다고 설명한다. 다만 음식물이나 액체가 새는 쓰레기는 봉투를 묶어두고, 유리병처럼 깨질 위험이 있는 물건은 눈에 잘 띄는 곳에 두는 것이 좋다.

반면 침구를 모두 벗겨놓거나 객실을 직접 청소할 필요는 없다. 호텔 청소는 정해진 절차에 따라 진행되기 때문에 과도하게 정리하면 오히려 사용 여부를 다시 확인해야 하는 경우도 있다. 다만, 객실에 비치된 안내문이 있다면 그 기준을 따르는 것이 가장 정확하다.