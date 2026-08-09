폭염에 텐트족 크게 줄어···평소 절반에도 못 미쳐 수영장엔 구름 인파···흡연·쓰레기 등 여전히 논란

서울시가 야간경제 활성화를 목표로 ‘한강 밤핑(야영장)’과 야외 수영장을 운영하고 있지만 장기간 이어지는 폭염으로 참여 시민은 많지 않았다.

주말이 시작되는 7일 오후 7시쯤 여의도 한강공원 밤핑 현장은 해가 졌지만 한낮의 열기가 남아 덥고 습했다. 막 텐트와 테이블 설치를 마친 한 시민은 의자에 앉아 선풍기 바람을 쐬며 흐르는 땀을 닦았다. 7시 40분쯤 공원에 조명이 켜지자 고층 빌딩이 즐비한 도심 속 야영장에 야경이 펼쳐졌다.

여자친구와 야영장을 찾은 이동욱씨(29·인천 부평구)는 “날씨가 너무 더워서 텐트를 치느라 힘들었지만, 멋진 야경을 보고 있으니 충분한 보상을 받는 것 같다”며 “분위기도 너무 좋고 힐링이 되는 것 같다. 여기서 밤을 새고 일출을 즐기고 갈 예정”이라고 말했다.

등산동호회 회원 15명은 야영장에 돗자리를 깔고 보드게임을 즐기고 있었다. 동호회 운영자인 김승희씨(43·서울 관악구)는 “폭염 때문에 당초 오려고 했던 인원보다는 줄었지만, 회원들과 함께 한강에서 캠핑을 즐기니 새롭다”며 “날씨가 더워 집에 가겠다는 사람도 있지만 나머지는 캠핑장에서 온전히 밤을 즐기고 갈 것”이라고 말했다.

이날 오후 8시 기준 한강 야영장에 설치된 텐트는 총 23동이었다. 이 중 7팀은 텐트를 대여했다. 나머지 16동은 야영객들이 직접 들고 와 설치했다. 서울시 관계자는 “평소 주말이면 텐트 70~80동이 설치되는데 폭염 때문에 야영객이 많이 줄었다”고 말했다.

같은 시간 야영장에서 불과 500m 가량 떨어진 한강 야외 수영장에서는 젊은이들의 함성이 터져 나오고 있었다.

한강 야외 수영장에서는 주말에 DJ 공연을 중심으로 소위 ‘가성비 워터밤’이라는 ‘첨벙쇼’가 펼쳐진다. 이날 수영장을 찾은 젊은이들은 DJ의 음악에 맞춰 함성을 내지르고 물장구를 치며 에너지를 발산하고 있었다. 개장 초반 제기됐던 음주와 흡연, 성추행 등 문제는 현재 비교적 개선된 편이다. 미래한강본부는 현장에 안전 요원과 공공 안전관을 추가로 배치해 집중 관리 중이다.

하지만 눈살을 찌푸리는 장면도 곳곳에서 연출됐다. 야외 수영장 주변에 흡연 부스를 설치했지만 많은 인원이 몰리면서 부스 밖에서도 흡연을 하고, 담배꽁초를 함부로 버리는 이용객이 여전히 많았다. 이용객들이 떠난 일부 썬베드 주변에는 먹다 남은 음료수 병과 음식물 그릇 등 쓰레기가 남아 있었다.

김대우 공공안전관은 “한강 야영장의 경우 이용객들이 기본적으로 캠핑 문화를 잘 숙지하고 있는 만큼 분리수거도 잘하고 단속사항이 거의 없는 편이다”며 “수영장에서는 아직도 주류를 반입하는 경우도 일부 있어 계도와 단속을 강화하고 있다. 그래도 개장 초기와 비교하면 단속 건수 자체는 크게 줄어든 편”이라고 말했다.