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본문 요약

전국 곳곳에서 40도를 웃도는 기온이 나타났던 지난 주중을 지나 다음 주에는 최고기온 34~35도 수준의 무더위가 이어질 것으로 보인다.

기상청은 오는 10일 수도권 낮 최고기온은 34도, 충청권은 33도 안팎, 전남광주는 32~34도 수준을 보일 것으로 예보했다.

10일 강원 영동 지역 최고기온은 28도, 경북은 30도, 경남은 30~33도, 제주는 29~31도에 머물겠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘40도 극한폭염’ 물러가도 ‘35도 무더위’ 계속···동해안 내일까지 비

입력 2026.08.09 14:13

수정 2026.08.09 16:45

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  • 오경민 기자

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서울 전역에 폭염중대경보가 내려진 지난 4일 서울 중구 명동거리에서 관광객들이 휴대용 선풍기와 양산 등을 사용해 더위를 식히고 있다. 문재원 기자

서울 전역에 폭염중대경보가 내려진 지난 4일 서울 중구 명동거리에서 관광객들이 휴대용 선풍기와 양산 등을 사용해 더위를 식히고 있다. 문재원 기자

전국 곳곳에 40도를 웃도는 극한 폭염을 몰고 왔던 ‘이중 열돔’의 위력은 다소 약해졌지만 최고기온 34~35도 수준의 무더위와 열대야는 당분간 계속될 것으로 예상된다.

기상청은 오는 10일 낮 최고기온이 27~34도, 11일은 27~35도, 12일은 27~34도를 나타내겠다고 9일 전망했다. 지난 8일 낮 최고기온(38.1도)보다 3~4도 낮은 수치다.

곳곳이 40도 안팎을 웃돌았던 서쪽 지역 최고기온은 35도 아래로 내려가겠다. 기상청은 오는 10일 수도권 낮 최고기온은 34도, 충청권은 33도 안팎, 전남광주는 32~34도 수준이 될 것이라고 예보했다. 또 강원 영동 지역 최고기온은 28도, 경북은 30도, 경남은 30~33도, 제주는 29~31도에 머물겠다.

그간 북태평양 고기압과 티베트 고기압이 이중으로 한반도를 덮은 상태에서 바람 방향에 따라 백두대간 동쪽 지역과 서쪽 지역이 번갈아 극한 폭염을 겪었지만, 주말부터 이중 고기압 결합이 흐트러지면서 폭염이 다소 누그러졌다고 기상청은 설명했다. 고기압이 물러난 영향으로 한반도 상공에 구름대가 유입되고 고기압 가장자리를 따라 동풍이 불어오고 있다.

다만 폭염이 완전히 물러가지는 않겠다. 기상청은 당분간 평년(최저 21~25도, 최고 28~32도)보다 높은 35도 안팎의 기온이 유지될 것으로 내다봤다. 폭염중대경보(일 최고기온 39도·최고체감온도 38도 이상)는 해제됐지만 전국 대부분 지역에 내려진 폭염 경보와 주의보는 유지되겠다.

열대야(밤 최저기온 25도 이상)가 나타나는 지역도 많겠다. 9일 오전 11시 기준 동해안 지역을 제외한 전국 대부분 지역에 열대야주의보가 내려졌다.

10일까지 동해안 지역과 제주를 중심으로 비가 내리겠다. 강원 동해안·산지에는 최대 40㎜, 경북 동해안·북동 산지에는 최대 60㎜, 제주도에는 최대 30㎜의 강수량이 예보됐다.

기상청은 “당분간 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르며 폭염과 열대야가 지속하겠으니 건강 관리에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

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