서울 외곽으로 갈수록 ‘폭염 재난’에 취약했다···“인프라 차이”

강북·도봉·중랑 등 외곽 지역 취약성 높아···각 지자체별 사회·경제적 인프라가 원인 보고서 “기후격차는 측정할 수 있으므로 우선순위 가려 자원 분배해야”

서울시 안에서도 자치구별 사회·환경적 여건에 따라 폭염을 견딜 수 있는 정도에 차이가 있는 것으로 나타났다.

9일 서울시의회의원 연구단체인 민생의정연구회는 정책 연구용역 ‘서울특별시 기후격차 해소를 위한 취약계층 맞춤형 기후 적응 정책 개발 및 조례 성안 연구’ 보고서에서 이 같은 내용을 발표했다.

폭염 취약도는 강북·도봉·중랑·금천구 등 서울 외곽 지역에서 높게 나타났다. 종로·성동·서초·강남구 등의 폭염 취약도는 상대적으로 낮았다.

보고서는 서울형 기후취약성지수(SCVI)를 활용해 지역별 기후 취약성을 평가했다. SCVI는 폭염 노출 정도와 고령 인구 비율, 녹지 면적, 무더위쉼터 접근성, 사회·경제적 대응 능력 등을 종합해 자치구별 기후 취약성을 수치로 나타낸 것이다. 수치가 높을수록 취약성이 높다.

분석 결과 강북구(0.858), 도봉구(0.793), 중랑구(0.761), 금천구(0.783), 은평구(0.720), 동대문구(0.715)는 SCVI 지수가 매우 높은 A등급으로 분류됐다.

기후 위기 취약성이 가장 높은 강북구는 고령화율(26.4%)과 기초연금 수급률(73.0%)이 가장 높았다. 인구 10만명당 무더위쉼터도 34.6곳으로 서울 평균 42.8곳보다 적었다. 도봉구는 고령화율(26.3%)이 높고, 도보 생활권 1인당 공원 면적(3.67㎡)이 서울 평균(5.8㎡)보다 작았다.

중랑구는 고령화율이 강북·도봉구 다음으로 높았다. 기초연금 수급률도 서울시내 자치구 중 두번째로 높았다. 금천구는 도보 생활권 1인당 공원 면적이 2.36㎡로 서울시 안에서 가장 작았다.

보고서는 A등급을 받은 6개 구에 고령, 빈곤 등 민감한 사람이 많지만 녹지, 쉼터 등 자원은 부족하다고 지적했다. 그러면서 “기후위기는 측정 가능하므로 우선순위를 가려 자원을 두텁게 보낼 수 있는 입법적 시도가 필요하다”고 짚었다.