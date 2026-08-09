오늘의인사-국회, 외교부, 국가유산청 외

※8월7일자

■국회 <국회 사무처> ◇부이사관 승진 △인사과장 강건희 △의사국 의안과장 김양혜 △방송국 뉴미디어영상과장 김종현 △국제국 의회외교정책과장 모주영 △국회사무처 박철 △국회사무처 양승희 △산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 전태희 △국회운영위원회 입법조사관 정진욱 △국회사무처 황현희 ◇부이사관 전보 △문화체육관광위원회 입법조사관 박정용 △관리국 시설과장 김용범 △산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 김혜미 △국회민원지원센터장 박지현 △관리국 설비과장 박형준 △법제실 재정법제과장 서호진 △법제사법위원회 입법조사관 이상준 △문화소통기획관 참관전시담당관 전형진 △법제실 사법법제과장 조승래 △재정경제기획위원회 입법조사관 조형근 △정무위원회 입법조사관 최선웅 △법제실 법제총괄과장 윤영준 △국제국 일본주재관 김익두 ◇서기관 승진 △기획조정실 디지털정책담당관실 곽연이 △국회사무처 김기현 △기획조정실 디지털운영담당관실 김성규 △예산결산특별위원회 입법조사관 김영빈 △경호기획관 의회경호담당관실 김종진 △의정연수원 교육연수기획과 김현재 △운영지원과 김현자 △국회사무처 문정원 △국회사무처 박종식 △국회세종의사당추진단 국회세종의사당추진담당관실 송민규 △인사과 신민철 △감사관 감사담당관실 엄은혜 △의사국 의정기록2과 오근순 △의사국 의안과 육건우 △국회사무처 유점임 △방송국 방송기술과 이태희 △국제국 의회외교총괄과 정종학 ◇서기관 전보 △법제실 법제연구과 법제관 강종현 △의정연수원 고성분원장 경선주 △법제실 법제총괄과 법제관 기준하 △문화체육관광위원회 입법조사관 김근식 △관리국 설비과 김대환 △정보위원회 입법조사관 김동한 △의정연수원 교육연수기획과장 김려진 △의사국 의사과 김명준 △의장비서실 김영석 △인사과 김지수 △외교통일위원회 입법조사관 김현식 △법제실 복지성평등가족법제과 법제관 김형호 △기획조정실 디지털운영담당관 남선우 △예산결산특별위원회 입법조사관 민성철 △의장비서실 박상진 △법제실 정무환경법제과 법제관 박성용 △사무총장실 박연수 △의장비서실 배승환 △정무위원회 입법조사관 백수연 △기후에너지환경노동위원회 입법조사관 서경택 △국제국 아시아태평양과장 송환엽 △의사국 의정기록2과장 유미형 △관리국 관리과장 윤동한 △정무위원회 입법조사관 윤상우 △예산결산특별위원회 입법조사관 윤성노 △보건복지위원회 입법조사관 이광근 △예산결산특별위원회 입법조사관 이규민 △경호기획관 의회방호담당관실 이정아 △방송국 기획편성과장 이정윤 △기획조정실 행정법무담당관 이종민 △법제실 국토교통법제과 법제관 장삼열 △문화소통기획관 문화소통담당관실 정선희 △의사국 의정기록1과장 정숙 △의사국 의정기록1과 정영희 △산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 정용제 △법제실 복지성평등가족법제과장 정정일 △국토교통위원회 입법조사관 조은애 △기획조정실 행정법무담당관실 황성필 △행정안전위원회 입법조사관 김민지 △교육위원회 입법조사관 노의현 △교육위원회 입법조사관 박병규 <국회도서관> ◇부이사관 승진 △정보관리국 전자정보정책과장 신영순 △법률정보실 법률정보총괄과장 정연선 ◇부이사관 전보 △국회부산도서관 정보서비스과장 배은숙 ◇서기관 승진 △정보봉사국 열람봉사과 신설매 △정보관리국 정보기술개발과 안순희 △정보관리국 데이터융합분석과 이세의 △정보봉사국 열람봉사과 이유진 △기획관리관 총무담당관실 임지원 △국회부산도서관 정보관리과 진정희 △법률정보실 국내법률정보과 전주연 ◇서기관 전보 △법률정보실 법률번역관리과장 박은우 <국회예산정책처> ◇부이사관 전보 △기획관리관 총무담당관 김형진 △예산분석실 사회행정사업평가과장 이유주 ◇서기관 승진 △기획관리관 기획예산담당관실 강영옥 △추계세제분석실 행정비용추계과 추계세제분석관 박은비 △예산분석실 행정예산분석과 예산분석관 안은주 △예산분석실 행정예산분석과 예산분석관 이동현 △예산분석실 행정예산분석과 예산분석관 조명식 ◇서기관 전보 △예산분석실 사회예산분석과 예산분석관 이상아 △추계세제분석실 세제분석1과 추계세제분석관 이한성 △추계세제분석실 경제비용추계과 추계세제분석관 위진수 △기획관리관 총무담당관실 임동훈 △예산분석실 예산분석총괄과 예산분석관 현서린 <국회입법조사처> ◇부이사관 전보 △기획관리관 기획협력담당관 김영수 △사회문화조사실 과학방송통신과장 김민주 ◇서기관 승진 △경제산업조사실 재정금융과 입법조사관 김태경 △사회문화조사실 교육문화과 입법조사관 허기원 △정치행정조사실 법제사법과 입법조사관 한경석 ◇서기관 전보 △사회문화조사실 과학방송통신과 입법조사관 강혜령 <국회기록원> ◇부이사관 승진 △기획관리관 총무담당관 문은진 ◇서기관 전보 △기록서비스국 열람연구과장 정현하

■기획예산처 ◇국장급 승진 인사 △복지안전예산심의관 남경철 ◇과장급 인사 △발행관리과장 오두현

■법제처 ◇서기관 파견 △산업통상부 유선열

■외교부 △주독일대사 고경석 △주슬로바키아대사 권기환 △주아일랜드대사 강주연 △국제사이버협력대사 박영효 ◇과·팀장 △감사담당관 최윤선 △의전총괄담당관 최보선 △의전협력담당관 강유민 △아태2과장 박민서 △동북아1과장 이영신 △동남아1과장 유민아 △남미과장 임재금 △서유럽과장 김현경 △중동2과장 정선미 △아프리카1과장 이지희 △해외위난대응과장 전현 △인권사회과장 채연주 △국제개발의제과장 박성인 △문화교류협력과장 이민진 △디지털공공외교과장 박선영 △경제협정규범과장 주은혜 △동아시아경제외교과장 박은성 △국제과학기술규범과장 이수진 △외교전략정보본부 한반도미래정책과장 김의성 △외교전략정보본부 군축비확산과장 이호준 △외교전략정보본부 수출통제·제재과장 공수연 △국립외교원 운영지원과장 최성은 △감사담당관실 재외공관감사팀장 임성균 △인사제도평가담당관실 인사성과평가팀장 이규원 △영사안전정책과 재외동포총괄팀장 김상욱 △해외안전상황실 팀장 백진희 △해외안전상황실 팀장 김선하 △해외안전상황실 팀장 김지만 △여권과 기획총괄팀장 신민철 △공공외교총괄과 공공외교총괄팀장 김나원 △다자경제기구과 다자경제기구팀장 박인정 △기후변화외교과 기후변화외교팀장 송다희

■행정안전부 ◇국장급 신규 임용 △비상안전기획관 김재환 ◇과장급 전보 △행정제도과장 박희건 △주소정보혁신과장 고종신

■국가보훈부 ◇국장급 전보 △보훈단체협력관 홍경화

■산업통상부 ◇국장급 전보 △산업정책관 남명우

■해양수산부 ◇과장급 전보 △어업인안전기획과장 구본찬

■국가유산청 ◇국장급 △역사유적정책관 김동대 △자연유산국장 황권순 △무형유산국장 이종훈 ◇과장급 △대변인 안호 △건축유산팀장 김재길 △국립고궁박물관 기획운영과장 반지연

■산림청 △기획조정관 임영석