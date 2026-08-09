‘잠이 안 오는 건 더위 때문만이 아니었다’… 열대야, 숙면을 방해하는 음식 5가지

매운 음식, 야간 발한을 악화시킬 수 있어 치킨·피자, 여름밤 야식의 단골 메뉴도 주의해야

밤에도 25도 아래로 기온이 떨어지지 않는 열대야가 계속되면 뒤척이는 일이 흔하다. 흔히 에어컨이나 선풍기만 신경 쓰지만, 전문가들은 저녁에 무엇을 먹느냐도 숙면에 적지 않은 영향을 미친다고 전한다.

특히 더운 밤, 소화 과정에서 체온을 높이거나 땀 분비를 촉진하는 음식이 피해야할 저녁꺼리로 지목된다. 대한수면연구학회는 규칙적인 식사와 취침 전 과식을 피하는 것이 숙면에 도움이 된다고 안내하며, 질병관리청도 폭염 시에는 소화가 잘되는 음식을 적당량 섭취하고 충분한 수분을 보충할 것을 권고한다.

매운 음식, 잠들기 전에는 미루세요

더운 날에는 매운 음식으로 땀을 빼내면 시원해질 것 같지만, 잠자리에서는 오히려 역효과가 날 수 있다. 고추의 캡사이신은 체온을 높이고 땀 분비를 촉진한다. 이미 체온이 높은 열대야에는 몸이 열을 식히기 위해 더 많은 땀을 흘리면서 잠에서 깨기 쉽다.

전문가들은 잠들기 전에는 매운 음식이 야간 발한을 악화시킬 수 있다고 지적한다. 매운 라면류나 닭발, 마라탕, 떡볶이 등은 여름 밤에는 피하는 것이 좋다.

치킨이나 피자는 여름밤 야식의 단골 메뉴다. 하지만 지방이 많은 음식은 위에서 머무는 시간이 길어지고 소화에 더 많은 에너지가 필요하다. 영국영양학협회도 지방이 많은 음식은 소화 시간이 길어 취침 직전에는 피하는 것이 좋다고 조언한다. 몸이 소화에 집중하는 동안 심부 체온이 충분히 떨어지지 않으면 잠드는 시간이 길어질 수 있다.

더위 때문에 아이스커피를 하루 종일 마시는 사람도 많다. 하지만 카페인은 각성 효과가 오래 지속된다. 카페인의 영향이 개인에 따라 6시간 이상 지속될 수 있으므로, 카페인에 민감한 사람은 늦은 오후나 저녁에는 커피와 에너지음료를 줄이는 것이 숙면에 도움이 될 수 있다. 커피뿐 아니라 콜라, 에너지음료, 진한 홍차도 카페인이 들어 있다는 점을 기억하자.

“맥주 한 잔 마시면 잠이 잘 온다”는 사람이 있다. 실제로 술은 잠드는 시간을 줄일 수 있지만 깊은 잠을 유지하는 데는 도움이 되지 않는다. 미국수면의학회는 음주는 수면의 질을 떨어뜨리고, 한밤중에 자주 깨거나 코골이와 수면무호흡을 악화시킬 수 있다고 전한다. 특히 폭염으로 탈수되기 쉬운 여름에는 술이 체내 수분 손실을 더 키울 수 있다.

여름철에는 입맛이 없다는 핑계로 국수나 빵을 주식으로 삼는 사람도 있다. 탄수화물 위주 식사는 단백질과 섬유질이 부족해 포만감이 오래가지 않고 영양 균형도 무너지기 쉽다. 영양 전문가들은 여름철에는 단백질과 채소를 함께 섭취하는 균형 잡힌 식사를 권장한다. 저녁식사는 ‘가볍지만 영양은 충분하게’를 원칙으로 삼는 게 좋다.

연어나 고등어 같은 생선과 채소, 닭가슴살 샐러드, 두부와 채소 반찬, 그릭요거트와 체리, 블루베리 같은 과일류의 조합이 추천된다. 연어는 단백질과 오메가3 지방산을 함께 섭취할 수 있고, 그릭요거트는 단백질이 풍부해 늦은 저녁에도 비교적 부담이 적은 식품이다.

무엇을 먹느냐뿐 아니라 언제 먹느냐도 중요하다. 과식이나 야식은 소화기관을 계속 움직이게 해 숙면을 방해할 수 있으므로, 가능하면 취침 2~3시간 전에는 저녁 식사를 마치는 것이 바람직하다.