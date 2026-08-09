“전 정권 사람·이해 충돌 우려”···인하대 총장 선정 놓고 ‘논란’

정석인하학원, 27일 신임 인하대 총장 선임

인천 인하대학교 총장 선임을 놓고 논란이 일고 있다. 비록 사립대학이지만 전 정권의 고위직을 역임한 후보와 이해충돌 논란이 있는 후보 2명 중 누구를 선임해도 시끄러울 수밖에 없다는 지적이 나온다.

학교법인 정석인하학원은 이달 27일 신임 인하대 총장을 선임할 예정이라고 9일 밝혔다. 인하대 총장 후보추천위원회는 심의를 거쳐 정인교 국제통상학과 교수(65)와 최기영 항공우주방산전문대학원 교수(62) 등 2명을 최종 후보자로 선정했다.

정인교 교수는 윤석열 정부에서 고위직을 거치면서 전 정권 사람으로 분류된다. 정 교수는 산업통상자원부 통상교섭본부장과 국민경제자문회의 경제안보분과장을 역임했다.

최 교수는 ‘이해 충돌’ 논란이 제기되고 있다. 최 교수는 지난달 17일 국무총리 소속 항공·철도사고조사위원장으로 임명됐다.

항공·철도 조사위는 항공과 철도 사고 조사를 전담하는 정부 기구로, 당초 국토교통부 소속이었지만, 12·29 제주항공 무안공항 여객기 참사를 계기로 올해 2월 법개정을 거쳐 국무총리 소속으로 격상됐다.

인하대는 비영리 학교법인 정석인하학원 소속으로, 한진그룹이 지배하고 있다. 한진그룹은 대한항공과 아시아나항공은 물론 진에어, 에어부산, 에어서울 등 국내 항공사를 거느린 대기업 집단이다.

인하대 안팎에서는 최 교수가 인하대 총장으로 선임되면 한진그룹 영향력에서 자유롭지 못할 것을 우려하는 목소리가 나온다. 사조위원장은 비상근직이지만 인하대 총장으로 재직하며 공적 업무를 제대로 수행하기 어렵지 않겠냐는 것이다. 이해충돌 논란에서도 자유롭지 않다.

이같은 논란에 대해 최 교수는 상식에 벗어나지 않고, 오해를 불러일으킬 수 있는 것은 절대 하지 않겠다고 밝혔다.

최 교수는 경향신문과의 통화에서 “사조위는 항공뿐만 아니라 철도 등의 사고 원인을 밝히는 곳”이라며 “조사위는 전문가인 위원들과 조사관들이 핵심으로, 위원장은 독립성과 공정성·합리성을 갖고 있어야 한다”고 말했다.

이어 “양심과 상식에서 업무를 수행하고, 만약 한진그룹과 관련된 사고가 발생하면 오해의 소지가 없도록, 제척이나 스스로 회피하겠다”고 강조했다.