24시간 냉방에 노인·노숙인 ‘피서 성지’···바닥서 음식 먹고 의자서 잠자고 ‘무질서 골머리’

인천공항, 일반열차 고령층 이용 한달 새 17.6%↑ 공공시설 이용 자유지만 공항 이용객과 시비도 공항 측 상주 노숙인에 시설 권유해도 “안 간다”

연일 35도를 넘나드는 불볕더위가 이어지면서 노인과 노숙인들이 시원하고 쾌적한 인천공항으로 몰려들고 있다. 인천공항은 공공시설이기 때문에 이들이 더위를 피해 옮겨 오는 것은 자유다. 누구든 공항에 머무르다 갈 수 있다.

문제는 노인들이 돗자리를 가져와 바닥에서 음식을 나눠 먹거나 승객을 위해 마련한 의자에 누워 잠을 청하는 등 부적절한 행동이 반복되고 있다는 점이다. 일부 노숙인들은 수유실까지 들어가 잠을 청하다 말썽을 빚기도 했다.

9일 인천국제공항공사에 따르면 최근 폭염을 피해 인천공항 여객터미널을 찾는 노인과 노숙인이 급증하고 있다. 24시간 운영되는 인천공항은 실내 적정 온도가 늘 쾌적한 상태로 유지된다. 화장실 등 각종 편의시설도 잘 갖춰져 있어 마땅히 갈 곳이 없는 이들에게는 더위를 피하기에 최적의 장소다. 65세 이상 어르신은 공항철도 일반열차를 무료로 이용할 수 있다는 점도 영향을 미쳤다.

인천공항을 찾은 A어르신은 “은행이나 카페는 오래 앉아 있으면 눈치가 보이고 뭔가를 사 마셔야 하니 비용 부담도 크다”며 “무료로 탈 수 있는 공항철도를 이용해 인천공항으로 피서를 온다”고 말했다.

공항철도㈜가 집계한 자료에 따르면 7월 전체 이용객 1878만 6642명 가운데 경로 무임 이용객은 165만 4112명으로 전체의 8.8%를 차지했다.

특히 인천공항 제1·2여객터미널역의 65세 이상 일반열차 승하차 인원은 6월 10만 494명에서 7월 11만 8169명으로 한 달 만에 1만 7675명(17.6%)이 증가했다.

노인과 노숙인의 장시간 체류로 이용객의 불편 민원도 잇따르고 있다. 노숙인과 공항 이용객 사이에 시비가 붙는 일도 자주 발생하고 있다.

인천공항공사가 파악한 공항 내 상주 노숙인은 현재 16명 안팎이다. 인천공항공사는 인천시·영종구청과 협력해 공항 내 거주하는 노숙인들에게 노숙인 복지시설 입소를 권유하고 있지만 모두 거부당했다.

인천공항공사 관계자는 “인천공항은 누구나 이용할 수 있는 공공시설인 만큼 피서를 온 어르신이나 노숙인을 강제로 퇴거할 수는 없다”며 “현재는 순찰을 강화하며 계도 중심의 조치를 취하고 있지만 폭염이 장기화돼 체류 인원이 더 늘어난다면 공항 운영에도 차질이 생길 수 있다”고 말했다.