더워죽겠는데 보기만 해도 땀나는 ‘불닭·엽떡·마라탕’ 땡기네···대체 왜?

매운 성분 캡사이신, 뇌에선 ‘뜨거운 자극’ 인식 뇌 자극해 ‘시원하다’ 느낌 만들어 내려는 것 매운 음식, 통증과 더불어 엔돌핀 분비 촉진 “스트레스 풀린다” 안전한 고통으로 심리적 보상

폭염이 이어질수록 뜻밖의 음식들이 인기를 끈다. 보기만 해도 땀이 나는 불닭볶음면, 마라탕, 매운 닭발, 떡볶이 같은 ‘매운맛 음식’이다.

섭씨 35도를 넘나드는 날씨에 굳이 혀가 얼얼할 정도의 자극을 찾는 이유는 무엇일까. 사실 매운맛은 실제로 체온을 낮추는 것이 아니라, 우리 몸의 열 조절 시스템과 뇌를 자극해 ‘시원한 느낌’을 만들어내는 것으로 분석된다.

핵심은 고추의 매운 성분인 캡사이신이다. 캡사이신은 혀의 미각 수용체에서 단순히 ‘맛’을 느끼게 하는 물질이 아니다. 통증과 온도를 감지하는 신경 수용체인 TRPV1을 자극한다. 이 수용체는 원래 뜨거운 열이나 화상 같은 자극을 감지하는 역할을 한다.

때문에 실제로 체온이 올라가지 않아도 뇌는 “뜨거운 자극이 들어왔다”고 받아들인다. 그러면 몸은 열을 식히기 위한 반응을 시작한다. 대표적인 반응이 바로 땀이다.

땀이 나는 이유는 피부 표면에서 열을 빼앗아가기 위해서다. 땀이 증발할 때 주변의 열을 함께 가져가는 증발 냉각 효과가 발생하기 때문이다. 땀이 잘 마르는 환경에서는 매운 음식을 먹은 뒤 “얼굴은 뜨거운데 몸은 개운하다”는 느낌을 받을 수 있다.

하지만 여기에는 조건이 있다. 습도가 높은 한여름에는 땀이 나도 쉽게 증발하지 않는다. 특히 장마 이후 이어지는 무더위처럼 공기 중 습도가 높은 환경에서는 땀이 피부에 머물면서 오히려 끈적이고 불쾌하게 느껴질 수 있다.

캡사이신이 체온 조절 반응을 유도한다는 연구는 있지만, 심부체온을 눈에 띄게 떨어뜨린다는 근거는 제한적이다. 오히려 일부 연구에서는 캡사이신 섭취 후 대사 활동이 증가하면서 체온이 일시적으로 올라가는 현상도 관찰됐다.

매운 것을 먹으니 시원해졌다라고 표현하는 사람도 있지만, 실제 체온이 내려갔다기 보다 뇌가 ‘상쾌하다’고 느끼게 됐을 가능성이 크다.

그렇다면 사람들은 왜 더운 여름이면 매운 음식을 더 찾을까. 여기에는 뇌의 보상 시스템도 작용한다.

캡사이신은 우리 몸에 일종의 ‘통증 신호’를 보내지만, 동시에 이를 완화하기 위해 베타 엔도르핀 같은 신경전달물질 분비를 촉진한다. 이 과정에서 긴장이 풀리고 기분이 좋아지는 느낌을 받을 수 있다.

미국 펜실베이니아주립대학교 심리학자 폴 로진은이를 ‘안전한 고통’이라는 개념으로 설명했다. 실제 위험하지 않은 자극을 일부러 경험하면서 즐거움을 느끼는 현상이다.

롤러코스터를 타거나 공포영화를 보면서 긴장과 즐거움을 동시에 느끼는 것과 비슷하다. 매운 음식을 먹으며 “스트레스가 풀린다”고 느끼는 것도 이런 심리적 메커니즘과 관련이 있다.

여름철 매운 음식 선호는 단순히 ‘더위를 이기기 위한 방법’만으로 설명하기 어렵다. 폭염으로 입맛이 떨어질 때 강한 맛이 미각을 자극해 식욕을 끌어올리는 효과도 있다.

실제로 태국, 인도, 멕시코, 중국 쓰촨 지역처럼 더운 기후에서 매운 음식 문화가 발달한 것도 체온을 낮추기 위해서라기보다 식욕을 돋우고 향신료를 활용해 음식의 풍미와 보존성을 높이려는 문화적 배경이 함께 작용했다는 분석이 나온다.

다만 폭염 속에서 지나치게 매운 음식을 먹는 것은 주의해야 한다. 땀 배출이 많아진 상태에서 매운 음식까지 더하면 수분 손실이 커질 수 있고, 위장이 예민한 사람에게는 부담이 될 수 있다. 매운 음식을 즐기더라도 물을 충분히 마시고, 단백질과 채소를 함께 섭취하는 것이 좋다고.

결국 한여름 매운맛 열풍은 단순한 입맛 변화가 아니다. 캡사이신이 자극하는 신경 반응, 땀을 통한 열 조절, 그리고 뇌가 만들어내는 쾌감이 함께 작용한 결과다. 다만 한 가지는 분명하다. 매운 음식은 더위를 ‘없애는’ 음식이 아니라, 더위를 견디는 과정에서 잠시 기분 좋은 자극을 주는 음식에 가깝다. 폭염을 이기는 가장 확실한 방법은 여전히 충분한 수분 섭취와 휴식이다.