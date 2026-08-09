‘적자 터널’에서 벗어난 국내 배터리 3사가 ‘로봇용 배터리’를 차기 성장동력으로 보고 잰걸음을 하고 있다. 로봇 기술의 급속한 발달로 로봇용 배터리 수요가 빠르게 늘 것으로 예상될 뿐 아니라, 차세대 배터리로 꼽히는 전고체 배터리를 전기차에 적용하기 전 상용화를 시험할 무대로도 로봇이 적합하다는 판단 떄문이다. 국내 3사는 빠르면 2027년에서 2030년 전고체 배터리 양산에 돌입할 예정인데, 경제성과 생산 공정을 최적화하는 데에 성공하는지 여부가 성패를 가를 것으로 보인다.

EV보다 배터리 용량 작은 로봇…전고체배터리 초기 시장으로 부상

9일 배터리 업계의 설명을 종합하면, 배터리 3사가 전고체배터리의 사용처로 ‘로봇’을 낙점한 데는 경제성 요인이 크게 작용하고 있다. 업계에서는 상용화 초기 전고체 배터리 가격이 리튬이온 배터리의 5~6배에 달할 것으로 추정하는데, 원 목표였던 전기차에 바로 투입하기에는 배터리 용량이 커 가격 부담에 대한 저항이 클 것으로 예상된다. 전고체 배터리란 배터리의 이온이 양극과 음극 사이로 오가는 일종의 ‘통로’인 전해질을 액체에서 고체로 바꿔 안전성·저장용량을 대폭 개선한 배터리를 말한다.

그러나 로봇은 상황이 다르다. 탑재되는 배터리 용량이 적고, 이에 완제품 가격에 미치는 영향도 적다. 미국 인공지능(AI) 로봇 개발사인 ‘피겨 AI’의 휴머노이드 로봇의 배터리 용량(5시간 지속)은 2.3킬로와트시(㎾h)로, 전기차 평균(65㎾h)과 약 28분의 1 수준이다. 전기차 가격 중 배터리 비용은 40%지만, 휴머노이드(테슬라 옵티머스 로봇 기준)의 배터리팩은 전체 원가의 2%로 추정된다.

업계는 로봇 시장이 전고체배터리의 ‘규모의 경제’를 이끌 수요처가 될 수 있다고 보고 있다. SNE리서치는 전 세계 휴머노이드 로봇용 배터리 탑재량이 2030년 1.37기가와트시(GWh)에서 2035년 17.67GWh, 2040년 138.3GWh로 증가할 것으로 전망했다. 이 중 전고체 배터리 탑재량은 2030년 0.04GWh, 2035년 5.65GWh, 2040년 76.1GWh로 추정된다. 전고체 배터리의 비중이 미미하게 출발해 2040년에는 절반 수준까지 커질 것으로 보는 셈이다.

배터리 3사 전고체배터리 전략 ‘각양각색’…가격 낮추고 양산성 확보해야

배터리 3사는 전고체 배터리에 다른 전략을 취하고 있다. 삼성SDI는 빠른 전고체 배터리 양산으로 시장 선점 전략을 목표로 한다. 3사 중 가장 빠른 2027년 하반기를 양산 시점으로 잡고, 올해 하반기에는 휴머노이드용 표본 공급을 진행할 예정이다. LG에너지솔루션은 로봇 고객사에 기존의 원통형 배터리(2170 배터리)를 공급하면서 향후 이를 전고체 배터리로 전환해 나갈 것으로 보인다. 2029년 양산을 목표로 하는 SK온은 리튬이온 배터리 생산 공정에 전고체 배터리 플랫폼 적용 가능성을 확인하는 등 상품·가격 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있다.

전고체배터리가 상용화하려면 경제성과 양산성 두 가지 과제를 모두 해결해야 한다. 당장 높은 소재 비용을 어떻게 줄이느냐가 관건이다. 현재 전고체 배터리의 전해질로 사용되는 황화물계 전해질 가격은 ㎏당 1500~1800달러(약 211만~253만원) 수준이다. 반면 삼원계 배터리에 사용되는 액체 전해질의 가격은 중국에서 ㎏당 30위안(약 6260원)으로, 단순 ㎏당 가격 비교로 340~400배 수준의 차이다.

대량 생산을 위한 생산 공정 조건 최적화 과정도 필요하다. 고체 전해질은 조금만 들떠도 빈 곳이 생겨 양극과 전해질의 접촉이 불완전해질 수 있다. 이 경우 두 물질의 경계면에서 이온 이동을 방해하는 ‘계면 저항’이 커진다. 해법은 양극과 전해질의 접촉면을 최대한 고르게 만들고 밀착 상태를 유지하는 것이지만 이를 대형 셀에서도 균일하게 구현하면서 양산성을 확보하기는 쉽지 않다.

한 배터리 업계 관계자는 “연구개발 단계의 소형 셀에서 구현된 성능을 대형 양산 셀에서도 구현하려면 공정 전반의 안정화가 중요하다”며 “생산 전반의 공정 조건을 정교하게 최적화하는 데 집중하고 있다”고 말했다. 이어 “값이 더 싼 소재를 실제 적용할 수 있는지, 더 낮은 가격에 공급할 수 있는 업체가 있는지 계속 살피고 있다”고 말했다.