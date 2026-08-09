취약계층이 가장 약한 재난은 ‘폭염’···2배 더 취약

서울도 중심보다 외곽이 더 무더위에 취약

폭염에 스스로 취약하다고 인식하는 취약계층 비율이 비취약계층의 두 배에 달하는 것으로 드러났다. 지역 간 재난 격차도 확인됐다. 같은 서울이라도 도심일수록 불볕더위에 덜 취약하다는 연구 결과가 나왔다.

9일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 올라온 ‘자연재난 유형별 취약성 수준’을 보면, 취약계층의 폭염 취약도는 19.0%로, 비취약계층(10.7%)의 두 배 수준이었다.

해당 통계는 행정안전부의 ‘2025년 재난·사고 피해조사’ 보고서를 기반으로 작성됐다. 취약계층은 어린이, 노인, 저소득층(국민기초생활보장 수급 가구·차상위계층), 장애인을 뜻한다. 폭염 취약도는 스스로 ‘폭염에 취약하다’고 응답한 비율을 의미한다.

소득별로 보면 저소득가구의 폭염 취약성은 23.3%로 비저소득가구(12.4%)보다 10.9%포인트 높았다. 장애인(19.0%) 역시 비장애인(13.9%)보다 높았다. 연령별로는 65세 이상 노인(19.9%)과 어린이(14.1%)가 그 외 13~64세(12.5%)보다 높았으며, 성별로는 남성(14.7%)이 여성(13.7%)보다 소폭 높았다.

여러 유형의 자연재난 중 취약계층이 스스로 가장 취약하다고 응답한 재난이 폭염(19.0%)이었다. 폭염은 한파(17.1%), 풍수해(10.3%), 지진(9.5%), 가뭄(6.9%), 산사태(6.7%)보다 높은 수치를 기록했다.

이날 서울시의회에서는 서울 안에서도 지역별로 폭염 대응력의 격차가 크다는 자료가 나왔다.

서울시의회 민생의정연구회가 발표한 ‘기후격차 해소를 위한 취약계층 맞춤형 기후적응 정책 개발 및 조례 성안 연구’에 따르면 강북·도봉·중랑·금천·은평·동대문구 등 외곽 지역의 폭염 기후취약성지수(SCVI)는 0.715~0.858로 높은 수준을 보였다. 반면 용산·영등포·강남·서초·성동·종로구 등 도심은 0.235~0.474로 상대적으로 낮았다.

SCVI는 인구 고령화율, 녹지 면적, 무더위쉼터 접근성, 사회·경제적 대응 능력 등을 종합적으로 고려해 환산한 점수다.

연구진은 “취약 인구가 많은 지역일수록 대응 자원이 부족한 구조적 불일치가 서울 기후 격차의 핵심”이라며 냉방비 차등 지원, 에너지지원금 확대, 취약 주거지 냉방·단열 설비 우선 설치 등을 제안했다.

기후위기와 불평등을 연구하는 탈성장과대안연구소의 김현우 소장은 “저소득 가구는 단열이 취약한 주거 환경에 거주하는 경우가 많아 폭염에 더 쉽게 노출되는데, 건물주는 비용 문제로 개선에 소극적인 경우가 많다”고 지적했다. 김 소장은 “폭염이 장기화하면서 신체적 약자의 건강 악화와 합병증 위험이 커지고 있다”며 “이에 관한 사례 조사와 대응이 필요하다”고 말했다.