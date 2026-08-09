광양 계곡서 30대 물에 빠져···심정지 상태 병원 이송

9일 오후 1시17분쯤 전남광주 광양시 옥룡면의 한 계곡에서 30대 남성 A씨가 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다.

A씨는 주변 사람들에 의해 구조됐지만 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 이송됐다.

당국은 A씨가 물놀이 도중 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.