내년 의대 절반은 ‘지역 학생’으로 뽑는다···역대 최고치

지역의사제 전형 등의 영향으로 전국 의대가 2027학년도 입시에서 신입생의 절반가량을 비수도권 학생으로 선발한다.

9일 종로학원이 전국 39개 의대의 2027학년도 모집요강을 분석한 결과 이들 대학의 전체 모집인원 3508명 가운데 1734명(49.4%)을 비수도권 학생으로 선발하는 것으로 나타났다. 비수도권 학생 선발 비율로는 역대 최고 수준이다.

특히 27개 지방 의대의 지역인재 선발 비율이 크게 높아진다. 이들 대학은 전체 모집인원 2490명 가운데 1734명(69.6%)을 비수도권 학생으로 선발할 예정이다. 지방 의대 신입생 10명 중 7명가량을 지역 학생으로 뽑는 셈이다.

지방 의대는 2023학년도부터 지역인재를 의무적으로 선발하고 있다. 의·치·한·약 계열은 대전·세종·충청 등 4개 권역에서 40% 이상, 강원·제주에서는 20% 이상을 지역인재로 선발해야 한다. 지역 우수 인재의 지방대 진학 기회를 확대하고 지역 인재 기반을 유지하는 것이 제도의 취지다.

이에 따라 지방 의대의 지역인재 선발 비율은 최근 몇 년간 꾸준히 상승했다. 2022학년도 38.0%에서 2023학년도 47.9%, 2024학년도 50.7%, 2025학년도 59.9%, 2026학년도 61.0%로 높아졌다.

지역인재 선발을 확대하는 대학도 늘고 있다. 2026학년도부터는 지역인재 의무 선발 대상이 아닌 단국대도 의대 등에서 지역인재전형을 신설했다. 2027학년도부터는 의대 졸업 후 일정 기간 해당 지역에 머물며 의무적으로 근무하도록 하는 지역의사제 전형이 새로 도입된다.

전국 단위 선발 비중은 감소하는 추세다. 2027학년도 전국 39개 의대의 전체 모집인원 3508명 가운데 전국 단위 선발 인원은 1752명으로, 전체의 49.9%다. 전국 단위 선발 비율은 2022학년도 74.6%에서 2023학년도 67.9%, 2024학년도 66.0%, 2025학년도 57.3%, 2026학년도 59.2%로 등락을 보이면서도 전반적으로 낮아졌다. 2027학년도에는 처음으로 50% 아래로 떨어진다.