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장동혁, 당원주권 강화 쇄신안 발표·조직강화특위 재가동…‘친정 체제’ 구축 가속화

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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 이르면 이번주 '당원 주권'을 강화하는 당 쇄신안을 발표한다.

장 대표가 쇄신안 발표, 조직 정비와 징계 국면을 활용해 친정 체제 구축을 가속화하면서 이에 대한 당내 반발도 커질 것으로 전망된다.

당내 일각에서는 여당 전당대회가 장 대표 사퇴 촉구 계기가 될 수 있다는 의견도 나온다.

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장동혁, 당원주권 강화 쇄신안 발표·조직강화특위 재가동…‘친정 체제’ 구축 가속화

입력 2026.08.09 16:55

  • 이예슬 기자

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장동혁 국민의힘 대표가 지난 7일 국회에서 열린 부동산정책 정상화 특별위원회 전체회의에 입장하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 지난 7일 국회에서 열린 부동산정책 정상화 특별위원회 전체회의에 입장하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 이르면 이번주 ‘당원 주권’을 강화하는 당 쇄신안을 발표한다. 당명과 정강·정책 변경도 검토하고 있다. 또 조직강화특별위원회(조강특위)를 재가동해 당협위원회(당협) 정비에 나서는 등 이달말 취임 1주년을 앞두고 전방위적인 친정 체제 강화에 나서는 모습이다.

9일 복수의 국민의힘 관계자에 따르면 장 대표는 이르면 이번주 초 당 쇄신안을 발표할 것으로 보인다. 당초 광복절쯤 쇄신안을 발표할 계획이었으나 8·17 더불어민주당 전당대회를 고려해 발표 일정을 앞당긴 것으로 알려졌다.

쇄신안에는 장 대표가 강조해 온 당원 주권을 강화하는 내용이 포함될 것으로 예상된다. 장 대표는 지난달 28일 “당원 의사가 (선출직 공직자 후보 공천 시) 비중있게 포함돼야 한다”며 “원내 중심 정당으로 가겠다고 한다면 원내대표 선거에서 당원 의사가 50% 이상은 반영돼야 한다”고 말했다.

정강·정책과 당명 변경이 쇄신안에 포함될 가능성도 있다. 당 고위 관계자는 이날 통화에서 “당명 변경은 최고위원회에서 6·3 지방선거 이후에 바꾸자고 거의 합의가 된 상태였다”며 “당명과 정강·정책 변경을 건의할 생각”이라고 말했다.

장 대표는 또한 오는 10일 최고위원회의에서 새 조강특위 구성안을 의결한다. 조강특위는 앞으로 30여 곳인 사고 당협 조직위원장을 인선할 것으로 보인다.

조강특위 재가동이 대대적인 당 조직 객토로 이어질 것이란 전망도 나온다. 앞서 지난 2월 국민의힘 당무감사위원회는 당협위원장 35명 교체를 최고위에 권고했지만 장 대표가 “지방선거 승리를 위해 힘을 모아야 할 때”라며 조치를 유예했다.

장 대표 반대파를 향한 당 윤리위원회의 징계도 속속 진행될 것으로 보인다. 현재 징계 절차가 개시된 권영진·서범수·조경태·진종오 의원 등은 모두 비당권파다.

장 대표가 쇄신안 발표, 조직 정비와 징계 국면을 활용해 친정 체제 구축을 가속화하면서 이에 대한 당내 반발도 커질 것으로 전망된다.

당내 일각에서는 여당 전당대회가 장 대표 사퇴 촉구 계기가 될 수 있다는 의견도 나온다. 한 국민의힘 의원은 통화에서 “상대적으로 온건한 김민석 후보가 당선될 경우 당내에도 파장은 있을 것으로 본다”고 말했다. 한 비당권파 의원은 “민주당 전당대회가 끝나면 당내에서도 ‘민주당은 재정비가 끝났는데 우리는 무얼 하고 있냐’라는 목소리가 나올 수도 있다”고 말했다.

당 초·재선 의원 모임인 ‘대안과미래’ 간사인 이성권 의원은 이날 통화에서 “8월 중 당의 방향성과 관련해 공개 토론회를 열 예정”이라며 “국민 중심 정당으로 가야 한다는 것이 방점이고 총선과 대선의 승리를 위해서는 영남 중심 정당이 아니라 전국 정당, 고령층 중심의 정당이 아니라 전 세대의 지지를 골고루 받을 수 있는 정당이 되어야 한다는 부분을 강조할 것”이라 말했다.

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