창간 80주년 경향신문

[속보] 민주당, 강원·TK 순회경선서 김민석 48.5%·정청래 44.4%

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보] 민주당, 강원·TK 순회경선서 김민석 48.5%·정청래 44.4%

입력 2026.08.09 18:31

수정 2026.08.09 19:00

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가
김민석 더불어민주당 당대표 후보가 9일 강원도 횡성국민체육센터에서 열린 민주당 대표·최고위원 후보자 강원 합동연설회에서 연설하고 있다. 연합뉴스

김민석 더불어민주당 당대표 후보가 9일 강원도 횡성국민체육센터에서 열린 민주당 대표·최고위원 후보자 강원 합동연설회에서 연설하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 8·17 전당대회 강원 및 대구·경북 지역 순회경선에서 당대표 후보인 김민석 의원이 9일 1만8977표(48.54%)로 1위를 차지했다. 정청래 의원은 1만7355표(44.40%), 송영길 의원은 2760표(7.06%)를 받았다.

민주당 중앙당 선거관리위원회는 이날 오후 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 당대표·최고위원 후보 합동연설회 후 이 같은 결과를 발표했다.

이는 강원과 대구·경북(TK) 지역 권리당원을 대상으로 지난 5일부터 이날까지 투표를 실시한 결과다.

지역별로 보면 강원에서는 김 의원이 9568표(50.30%)를 얻어 1위를 차지했다. 정 의원은 7978표(41.94%), 송 의원은 1476표(7.76%)를 기록했다.

경북에서는 김 의원 4948표(47.37%), 정 의원 4774표(45.71%), 송 의원 723표(6.92%) 순이었다.

반면 대구에서는 정 의원이 4603표(47.82%)로 1위로 나타났다. 김 의원은 4461표(46.35%), 송 의원은 561표(5.83%)를 각각 얻었다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글