[속보] 민주당, 강원·TK 순회경선서 김민석 48.5%·정청래 44.4%

더불어민주당 8·17 전당대회 강원 및 대구·경북 지역 순회경선에서 당대표 후보인 김민석 의원이 9일 1만8977표(48.54%)로 1위를 차지했다. 정청래 의원은 1만7355표(44.40%), 송영길 의원은 2760표(7.06%)를 받았다.

민주당 중앙당 선거관리위원회는 이날 오후 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 당대표·최고위원 후보 합동연설회 후 이 같은 결과를 발표했다.

이는 강원과 대구·경북(TK) 지역 권리당원을 대상으로 지난 5일부터 이날까지 투표를 실시한 결과다.

지역별로 보면 강원에서는 김 의원이 9568표(50.30%)를 얻어 1위를 차지했다. 정 의원은 7978표(41.94%), 송 의원은 1476표(7.76%)를 기록했다.

경북에서는 김 의원 4948표(47.37%), 정 의원 4774표(45.71%), 송 의원 723표(6.92%) 순이었다.

반면 대구에서는 정 의원이 4603표(47.82%)로 1위로 나타났다. 김 의원은 4461표(46.35%), 송 의원은 561표(5.83%)를 각각 얻었다.