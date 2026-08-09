정부 부처들이 최근 민감한 국가 현안을 두고 공개적으로 이견을 표출하는 일이 잦아지고 있다. 법무부와 행정안전부는 검찰 수사권 폐지 이후 검경 합동수사본부 운영을, 통일부와 외교부는 대북정책 기조를, 산업통상부와 고용노동부는 주 52시간제 예외 적용 여부를 두고 상반된 입장을 여과 없이 드러내고 있는 것이다.

정성호 법무부 장관은 지난 5일 생중계된 청와대 업무보고에서 “(형사소송법 개정으로) 검찰 수사의 법적 근거가 없어졌다”며 검경 합수본 운영 체계를 계속 유지하기 어렵다고 했다. 이에 윤호중 행안부 장관은 “검사의 직접 수사 권한이 없을 뿐”이라며 검찰청이 공소청으로 개편된 이후에도 공소청·중수청·경찰 합수본이 가능하다고 했다. 외교·안보 분야에서도 정동영 통일부 장관이 같은 날 청와대 업무보고에서 남·북·미·중 4자 대화 구상을 제시하자, 조현 외교부 장관은 회의 후 “이상주의에 근거한 희망”이라며 “디스카운트를 해달라”고 면박을 줬다. 정 장관은 이튿날 “이상이 있어야 현실을 바꾼다”고 반박했다. 장관들이 날 선 논쟁이라도 벌이는 듯하다.

산업부와 노동부는 가칭 메가특구특별법의 주 52시간제 예외 적용을 놓고 충돌했다. 김영훈 노동부 장관은 5일 기자간담회에서 “삼성전자와 SK하이닉스는 52시간제 적용을 받고도 엄청난 이익을 내고 있다”고 말했다. 그러자 김정관 산업부 장관은 다음날 관훈토론회에서 “첨단산업 전반에서 근로시간 제도를 손볼 필요가 있다”며 주 52시간 예외를 강조했다. 정부 역점과제인 3대 메가프로젝트를 속도감 있게 추진하려는 산업부와 국정과제인 노동시간 단축을 이행하려는 노동부가 맞선 것이다.

정부는 부처별로는 정책 목표가 다를 수 있다. 현안에 대해 부처가 다른 입장을 밝히는 것 자체를 문제 삼기 어렵다. 그런 만큼 정부가 정책 발표에 앞서 사전에 충분한 내부 토론으로 이견을 조율하고 문제점을 보완해 최적의 방안을 만드는 과정이 필요하다. 그런데 부처가 각기 여론전으로 이견 표출을 지속한다면 청와대와 정부의 정책 조율 시스템이 제대로 작동하고 있는지 의구심이 들 수밖에 없다.

이재명 정부가 집권 2년 차에 성과를 내려면 국정운영 방향을 분명하게 설정해야 한다. 이 대통령이 국무회의·업무보고를 생중계하는 것은 국민에게 정책 결정 과정을 투명하게 보여주려는 뜻일 것이다. 그러나 이 자리에서 부처별 입장이 제각각 개진되기만 하고, 명확히 정리되는 리더십이 보이지 않는다면 국민은 혼란스러울 수밖에 없다. 그 경우 정부 정책의 신뢰성이 훼손되고 국정운영 동력도 약화할 수 있다. 청와대와 정부가 국가의 주요 정책에 대해 국민과 소통하고 설득하려면 그에 앞서 부처 간 이견을 조정할 리더십이 선행되어야 한다.