조화를 의미하는 한자는 ‘고를 조(調)’를 사용한다. 피아노의 흐트러진 음을 바르게 하는 조율 또한 같은 한자다. 음식을 만들 때 단맛, 짠맛, 매운맛을 하나로 모아주는 역할을 하는 조미료에도 사용한다. 뜬금없이 한자 타령을 하는 이유는 조미료의 ‘조’가 역할을 제대로 못해서다. 흐트러진 맛을 모아야 하지만, 오히려 조화를 깨고 혼란을 더 부추기고 있다. 한 가지 짚고 넘어가야 할 것이 있다. 조미료는 원래 맛을 더하는 모든 소스를 의미한다. 간장, 설탕, 된장 등이지만 글에서는 MSG(화학조미료)만 의미한다.



나는 조미료를 난미료라 부른다. ‘고를 조’가 아니라 ‘어지러울 난’을 사용한다. 대부분 어지럽게 사용한다. 조미료는 가공식품이 별로 없던 시기에 세상에 나왔다. 식재료를 손질해 끓이고 볶은 다음 마지막으로 맛을 빛나게 해주는 비법으로 소개됐다. 처음 한국에 선보일 때도 곰탕 등 고기와 뼈로 육수를 낸 뒤 요리의 끝에 넣기를 권장했다. 가정이나 주방에서의 마지막 한 꼬집은 맛을 완성하는 필살기로 일상에 스며들었다.



산업과 사회는 빠르게 발전했다. 간편하게 먹을 수 있는 다양한 인스턴트식품의 탄생은 자연스러운 사회적 요구였다. 주방에서 버릇처럼 사용하던 한 꼬집의 조미료는 인스턴트식품을 만들 때 필수 재료로 자리 잡았다. 익숙한 맛이 되면서 조미료 없이는 음식을 못 만든다는 사회적 인식이 쌓였다. 이제 거의 모든 가공식품에 조미료가 들어가고, 식당 음식에서도 빠지지 않았다. 무엇이든 과하면 문제가 된다. 이곳저곳에 들어가는 조미료의 양은 많지 않다. 하지만 모여서 음식이 되는 순간, 조미료는 난미료가 된다.



우리가 흔히 먹는 순댓국을 살펴보자. 찌개나 탕류도 사정은 비슷하다. 조미료는 조리할 때 다양한 과정에서 사용한다. 순대와 육수를 만들 때 들어가고, 공장제 육수를 사용하든 매장에서 직접 끓이든 크게 다르지 않다. 수육을 삶을 때도 들어가고, 뚝배기에 끓여낼 때도 한 꼬집 넣는 것으로 마무리한다. 여기서 끝나면 다행이지만, 아직 남았다. 펄펄 끓고 있는 순댓국 앞에 놓인 김치와 새우젓, 쌈장에도 각각 필요한 만큼의 조미료가 들어가 있다. 필자의 경우는 순댓국 먹을 때 새우젓을 넣지 않고 거의 손도 대지 않는다. 새우젓이 새우젓이 아니기 때문이다. 대부분 순댓국집의 새우젓은 물, 소금, MSG로 양을 늘린 곳들이 많다. 순댓국 만들 때 차고 넘치게 들어간 조미료를 내 손으로 더하지 않는다.



조미료가 처음 나온 1900년 초에는 마지막에 한 번 넣었을 것이다. 조미료 자체도 비쌌지만 가공식품이 적었던 시절이기에 지금보다는 절제된 맛이 있지 않았을까 한다. 순댓국이든 뭐든 식당 밥을 먹고 나서 속이 편한 적이 별로 없다. 나만 그런 것은 아닐 것이다. 이 정도라면 ‘조’를 ‘난’이라 부르는 게 당연하다고 여길 것이다. ‘난’이 지나치면 독이 된다. 이제는 독미료라 불러도 무방할 수준이다.



순댓국의 예처럼 우리는 일상에서 조미료를 너무 많이 먹고 있다. 맛있게 만들려고 여기저기 조금씩 넣은 것이 모이고 쌓인 결과다. 각각은 적당한 양일지 몰라도 한데 모이면 순댓국처럼 과해진다. 먹고 나면 입안에 단맛이 남고 느글거리는 이유다. 조미료 자체가 몸에 나쁜 것은 아니다. 다만 우리 음식에는 ‘적당히’가 없을 뿐이다.