덥다. 무슨 말이 필요할까. 에어컨은 이제 생존의 필수 조건이다. 카페, 도서관, 쇼핑몰, 그리고 집. 그런데 집이 없는 이들은 어디로 갈까.



지난 7월9일, 채널A 뉴스는 ‘노숙자 아지트? 손발 다 든 인천공항’이라는 보도를 내보냈다. 공항에 머무는 홈리스의 모습을 자극적으로 편집해 혐오를 유도하는 내용이었다. 이후 시민사회단체 홈리스행동이 보도 피해자를 만난 결과, 취재 기자는 당시 기자 신분을 밝히지 않고 촬영 사실도 제대로 알리지 않은 것으로 확인됐다. 그리고 끝내 보도에서 묻지 않은 것이 있다. 왜 홈리스는 공항에 있었나.



인천과 서울 등 지방자치단체는 공공기관과 은행 등을 무더위쉼터로 지정해 홍보한다. 은행에 더위를 피하러 갔다고 상상해보자. 문을 열자 보안직원이 묻는다. “무슨 일로 오셨어요?” 거래 목적을 묻는 질문이다. 에어컨 바람을 쐬러 간 사람에게 그 공간은 결코 편안하지 않다. 서울역 인근 무더위쉼터 사정도 마찬가지다. 업무빌딩은 그간 남루한 차림의 홈리스가 화장실에 출입하는 것조차 막아왔고, 공공기관은 운영시간이 끝나면 문을 닫는다.



고시원과 쪽방의 현실도 넉넉지 않다. 스무 개의 방이 복도의 에어컨 하나에 의존하기도 한다. 그나마 공용 에어컨이라도 있는 곳은 쪽방의 절반도 안 된다. 기능을 못하는 집을 뒤로한 채 이들은 긴 여정을 떠난다. 여름밤, 차라리 역 광장에서 노숙하는 쪽방 주민이 많은 것도 이 탓이다.



이런 조건에서 인천공항은 단순한 ‘아지트’가 아니다. 폭염 속에서 몸을 식히고 밤을 버틸 수 있는 몇 안 되는 공간이다. 홈리스가 공항으로 향한 것은 문제가 아니라 결과다.



채널A의 보도는 이 맥락을 지운다. 홈리스 상태에 이르게 된 이유도, 기후재난 시대에 집 없는 사람들이 폭염을 견디는 방식도 설명하지 않는다. 모두의 시선을 받으며 잠들고, 모두가 이용하는 화장실에서 몸을 씻을 수밖에 없는 처지는 사라졌다. 그 자리를 ‘공항을 점령한 노숙자’라는 혐오적 이미지가 대신했다.



해당 보도는 홈리스를 향한 인식의 왜곡에서 나아가 실제 홈리스의 삶을 뒤흔들고 있다. 인천공항은 보도 이후 공항에서 홈리스를 쫓아내고 있다. SNS에는 보도를 인용하며 홈리스를 조롱하거나 비난하는 콘텐츠가 이어진다.



인천공항공사는 홈리스 퇴거를 명한 30일에 하루 앞서 독거노인 등 폭염 취약계층 가구에 여름나기 물품을 전달하며 ESG 실천을 홍보했다. 누가 보호받아야 할 시민이고, 누가 배제돼도 되는 사람인지를 선별하는 이 시선은 인천공항공사만의 것은 아니다.



8월3일 인천에서 올해 첫 열사병 사망자가 발생했다. 온열질환자도 빠르게 늘고 있다. 폭염은 이미 재난이다. 서울시는 장애인과 만성질환자, 야외노동자 등을 폭염 취약계층으로 규정하고 대책을 마련한다. 필요한 조치다. 그러나 그 목록에서 홈리스는 좀처럼 보이지 않는다. 집이 없는 이만큼 폭염에 취약한 사람이 있을까. 폭염을 재난으로 말하는 도시가 폭염을 피해 머무는 홈리스를 거리로 내모는 현실은 어떻게 이해해야 할까.



폭염은 모두에게 찾아온다. 그러나 폭염을 피할 권리는 모두에게 똑같이 주어지지 않는다. 날씨가 아니라 사회가 재난을 불평등한 것으로 만든다. 그렇다면 우리가 들여다봐야 할 것은 공항에 머무는 홈리스의 모습이 아니라 그들이 공항으로 향하게 만든 사회 아닐까.