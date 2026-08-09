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삼프로TV 개인정보 46만건 유출…일부 계좌·카드정보 포함

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본문 요약

경제전문 유튜브 '삼프로TV' 애플리케이션에서 개인정보 유출 사고가 발생했다.

삼프로TV를 운영하는 이브로드캐스팅은 9일 삼프로TV 홈페이지에 개인정보 유출 사실을 공지하면서 "외부 행위자가 삼프로TV 애플리케이션에 불법적으로 접근해 다른 이용자의 개인정보에 악의적으로 무단 접근한 사실을 확인했다"고 밝혔다.

회사는 이달 초 외부 행위자가 다른 이용자 개인정보에 무단으로 접근한 것으로 의심되는 정황을 확인해 조사에 나섰고, 조사 결과 개인정보 유출 사실을 확인했다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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삼프로TV 개인정보 46만건 유출…일부 계좌·카드정보 포함

입력 2026.08.09 19:59

  • 서대웅 기자

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계좌 2972건·카드정보 317건

(사진=삼프로TV 누리집)

(사진=삼프로TV 누리집)

경제전문 유튜브 ‘삼프로TV’ 애플리케이션에서 개인정보 유출 사고가 발생했다. 일부 회원은 계좌와 신용카드 정보도 유출됐다.

삼프로TV를 운영하는 이브로드캐스팅은 9일 삼프로TV 홈페이지에 개인정보 유출 사실을 공지하면서 “외부 행위자가 삼프로TV 애플리케이션에 불법적으로 접근해 다른 이용자의 개인정보에 악의적으로 무단 접근한 사실을 확인했다”고 밝혔다.

회사는 이달 초 외부 행위자가 다른 이용자 개인정보에 무단으로 접근한 것으로 의심되는 정황을 확인해 조사에 나섰고, 조사 결과 개인정보 유출 사실을 확인했다고 밝혔다.

유출된 개인정보 규모는 현재 46만여건이라고 회사 측은 추산했다. 확인된 유출 항목은 회원 이름, 프로필, 휴대전화 번호, e메일, 주소, 계좌정보(은행명·계좌번호·예금주명), 서비스 이용시 생성기록, 기기정보, 신용카드 정보(카드정보, 일부 마스킹 된 카드번호), 서비스 이용기록 등이다.

유출된 정보 중 주소는 2건, 계좌정보는 2972건, 신용카드 정보는 317건이다. 다만 주민등록번호 등 고유 식별 정보나 민감정보는 수집하지 않아 유출되지 않았다고 회사 측은 설명했다.

회사는 이같은 상황을 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원에 신고했다.

회사는 연락처를 보유한 회원에겐 사고 발생 사실을 개별 통지했으나, 개별 통지가 어려운 경우가 일부 있어 공지한다고 밝혔다.

회사는 삼프로TV 회원들에게 “개인정보 악용으로 의심되는 삼프로TV 사칭 전화와 문자메시지 등 연락에 각별히 유의해달라”며 “출처가 불분명하거나 의심스러운 전화, 문자메시지, 이메일 등을 받을 경우 링크(URL)나 첨부파일을 클릭하지 말고 삭제·신고해달라”고 요청했다.

영문번역(English Translation)
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