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후티 반군 “사우디 아람코 정유 시설 타격”

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본문 요약

예멘 친이란 무장세력 후티 반군이 9일 사우디아라비아의 정유 시설을 공격했다고 주장했다.

AFP통신에 따르면 야히야 사리 후티 대변인은 성명을 통해 "후티가 무인기로 사우디 자잔에 있는 사우디 국영 석유회사 아람코 정유 시설을 성공적으로 타격했다"고 밝혔다.

사리 대변인은 사우디 측이 예멘 북서부 지역에 드론을 침투시킨 것에 대한 대응으로 공격을 감행했다고 설명했다.

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후티 반군 “사우디 아람코 정유 시설 타격”

입력 2026.08.09 19:59

  • 배시은 기자

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지난달 26일(현지시간) 사우디아라비아 자잔의 정유 시설에서 연기가 피어오르는 모습을 보여주는 위성사진. 로이터연합뉴스

지난달 26일(현지시간) 사우디아라비아 자잔의 정유 시설에서 연기가 피어오르는 모습을 보여주는 위성사진. 로이터연합뉴스

예멘 친이란 무장세력 후티 반군이 9일(현지시간) 사우디아라비아의 정유 시설을 공격했다고 주장했다.

AFP통신에 따르면 야히야 사리 후티 대변인은 성명을 통해 “후티가 무인기(드론)로 사우디 자잔에 있는 사우디 국영 석유회사 아람코 정유 시설을 성공적으로 타격했다”고 밝혔다.

사리 대변인은 사우디 측이 예멘 북서부 지역에 드론을 침투시킨 것에 대한 대응으로 공격을 감행했다고 설명했다.

사우디 에너지부는 이날 “사우디 아람코 산업보안 소방팀이 자잔의 사우디 아람코 정유 시설에서 발생한 화재를 진압했으며 부상자는 없었다”고 밝혔다. 다만 사우디 당국은 화재 원인이나 시설 피해 규모에 관해서는 언급하지 않았다.

사우디 남서부 홍해 연안에 있는 지잔주는 예멘 국경에서 약 60㎞ 떨어져 있어 후티 반군이 주요 표적으로 삼아온 지역이다. 자잔의 아람코 정유 시설은 지난달 25일 후티의 공격을 받아 가동을 중단했다.

또한 사리 대변인은 별도의 성명을 통해 예멘 홍해 연안 항구도시 모카에 미사일과 드론 공격을 가했다고 밝혔다. 모카는 예멘 정부가 통제하고 있는 지역이다. 한 주민은 “항구에서 연이어 6차례 폭발음이 들렸다”고 AFP통신에 말했다.

사우디는 파키스탄, 튀르키예와 지난 7일 사우디 메카에서 공동방위협정을 체결했다. 이 협정의 핵심 내용은 한 국가에 대한 무력 공격을 세 국가에 대한 공격으로 간주한다는 것이다. 다만 이번 후티의 공격과 관련해 파키스탄이나 튀르키예가 사우디의 대응에 참여할지는 불분명하다고 로이터 통신은 전했다.

후티가 홍해 봉쇄 선언 후 사우디 선박을 공격하고 사우디 에너지 시설 등을 타격하면서 역내 긴장이 고조되고 있다.

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