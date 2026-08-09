앞다리가 부러진 강아지가 병원에 왔다. 4개월령 포메라니안, 펫숍의 인기 견종이었다. 녀석의 발목은 꺾여 공중에서 흔들리고 있었다. 엑스레이를 찍어보니 2차 병원에서 수술해야 했다. 발목 인접 골절이어서 고난도 수술이 될 것이다. 보호자들은 난감해했다. 강아지를 데려온 지 이틀 만에 안고 있다가 녀석을 떨어뜨렸다고, 수술 안 하면 어떻게 되느냐고 물었다. 접종과 구충 이력도 모르는 것을 보니 깊이 고민해서 결정한 입양은 아닌 것 같았다. 강아지는 소리 없이 눈만 깜빡였다.



얼마 후 시 동물보호소 직원이 병원을 찾아왔다. 개를 보니 앞다리가 꺾여 공중에서 흔들렸다. 2주 전 바로 그 강아지였다. 신고자는 다친 유기견을 길에서 발견한 후 우리 병원에서 진료를 받았다고 말했다 한다. 어렴풋이 상황이 파악됐다. 진지한 고민 없이 개를 입양했는데, 다리가 부러지니 길에서 유기견을 발견했다고 거짓 신고한 것이다. 동물 유기 행위는 형사처벌 대상이다.



2주 만에 만난 강아지는 좀 성장했고 표정은 더 위축돼 있었다. 다친 곳은 2주 전보다 훨씬 붓고 피부는 검푸르게 변해 있었다. 골절 수술은 빨리 할수록 성공률이 높아진다. 늦어지면 최악의 경우 앞다리를 절단하게 된다.



퇴근 후 기분이 바닥으로 가라앉았다. 겁먹은 표정으로 나를 쳐다보던 강아지가 떠올랐다. 답답한 마음에 지인에게 전화했다. 동물을 위해 활동을 하는 존경하는 친구이다. 친구는 새로운 입양처를 찾더라도 성공적인 입양을 위해서는 시간이 꽤 걸릴 거라고, 수술이 시급한 상황이라면 내가 입양해서 수술시키는 것이 어떨지 물었다. 순간 숨어 있던 내 마음이 입 밖으로 튀어나왔다. “품종견은 입양하고 싶지 않아.” 나는 오랫동안 인기 견종을 입양하지 않을 거라고 다짐해왔다. 많은 강아지를 생산하기 위해 해당 견종의 모견이 개 농장에서 지옥 같은 삶을 사는 것을 알기 때문이다. 친구가 대답했다. “하지만 인기 견종으로 태어나고 싶어서 그렇게 태어난 건 아니잖아요.”



그 말을 듣고 깨달았다. 아, 사람들은 모두 자기 입장만 생각하고 있구나. 유기견이라고 거짓 신고한 사람도 그랬고, 품종견은 입양하지 않겠다는 생각만 고집하던 나도 그랬다. 이 넓은 세상에 이 개의 안위를 걱정하는 사람이 한 명은 있어야 한다. 그게 내가 되지 않을 이유는 없지 않은가? 다음 날 보호소에서 녀석을 데려와 2차 병원에서 수술을 했다. 어릴 때 본 만화영화 주인공, ‘밍키’라는 이름을 붙여줬다. 마법처럼 다리가 잘 붙기를 바라면서. 7개월이 지난 지금, 녀석은 신나게 뛸 수 있을 만큼 회복됐다. 그리고 나에게 특별한 존재, 가족이 됐다.



동물보호법 개정으로 동물 생산 및 판매업에 대한 관리·감독 규정이 강화됐지만, 동물 생산·판매업이 존재하는 한 돈만 내면 누구나 손쉽게 인기종을 구입하는 현실은 변하지 않는다. 이는 계속 수많은 동물 유기로 이어질 것이다. 국내 반려동물 인구는 약 1500만명으로 추산된다. 동물을 가족으로 받아들여 삶을 공유하는 사람들이 이렇게나 많은 것이다. 펫숍이 아닌 유기동물 보호소에서만 반려동물을 입양할 수 있도록 하는 제도의 변화가 가능하고 꼭 필요한 이유이다.