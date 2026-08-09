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메시, 가장 든든한 ‘축구 동반자’를 잃다

입력 2026.08.09 20:15

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부친 호르헤 지병으로 숨져

리오넬 메시의 아버지인 호르헤가 2024년 11월 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 2026 북중미 월드컵 남미예선 아르헨티나-페루전에서 아들의 경기를 관중석에서 지켜보고 있다. 뒤편 TV 화면에 메시의 얼굴이 나오고 있다. 부에노스아이레스 | AFP연합뉴스

리오넬 메시의 아버지인 호르헤가 2024년 11월 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 2026 북중미 월드컵 남미예선 아르헨티나-페루전에서 아들의 경기를 관중석에서 지켜보고 있다. 뒤편 TV 화면에 메시의 얼굴이 나오고 있다. 부에노스아이레스 | AFP연합뉴스

리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 자신을 최고의 축구 선수로 빚어낸 아버지 호르헤 메시를 하늘로 떠나보냈다.

아르헨티나 일간지 클라린과 인포바에, 올레 등에 따르면 호르헤는 8일(현지시간) 지병으로 아르헨티나 로사리노의 한 병원에서 사망했다. 향년 68세.

호르헤는 아버지이자 에이전트로 메시를 세계 최고의 축구 선수로 키워낸 인물로 평가받는다. 성장호르몬 치료가 필요했던 13세 메시를 유럽으로 진출시킨 것도 그였다. 호르헤가 스페인 바르셀로나의 한 식당에서 바르셀로나 고위 관계자를 설득해 냅킨에 파란색 볼펜으로 즉석에서 계약서를 작성한 것은 축구계의 유명한 일화다. 호르헤의 작품인 이 계약서는 2024년 경매에서 무려 14억5000만원에 낙찰됐다. 메시도 이 계약서를 시작으로 바르셀로나에서 빠르게 성장했다. 작은 키에서 매끄러운 드리블과 감각적인 슈팅을 선보여 ‘디에고 마라도나의 재림’이라는 찬사를 받았다. 메시는 과거를 회상하면서 “아버지는 항상 나와 함께 계셨다. 우리는 참 힘든 일을 많이 겪었다”고 밝혔다.

호르헤는 메시를 대신해 계약과 광고 및 사업을 관리했지만, 외부에 자신을 드러내는 유형이 아니었다. 그는 메시의 그림자처럼 활동하다가 중요한 계약과 관련해 오해가 발생했을 때만 사실관계를 바로잡기 위해 언론에 등장했다.

메시가 바르셀로나를 떠났을 때가 대표적이다. 호르헤는 메시가 2021년 프랑스 명문 파리 생제르맹으로 이적할 때나, 2023년 다시 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미로 옮길 당시 협상을 모두 책임졌다. 아르헨티나 언론은 메시가 세계 최고의 선수로 성장한 것은 그의 재능과 노력이 빚어낸 결과지만, 그 재능을 보호하고 성장시킨 배경에는 아버지의 역할이 컸다고 찬사를 보냈다.

한편 현역 선수로 커리어 마지막을 향하고 있는 메시는 은퇴한 후에도 현 소속팀인 마이애미와 손을 놓지 않을 것으로 보인다. 스페인 ‘마르카’는 마이애미 구단 최고경영자(CEO)의 발언을 인용해 메시가 은퇴 뒤 마이애미의 지분을 인수해 구단의 대주주 중 한 명으로 남을 계획이라고 전했다. 메시는 2028년 12월 마이애미와 계약이 끝난다.

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