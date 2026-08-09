“케데헌 보고 왔죠” K한방 체험 인기

서울한방진흥센터 관광 핫플 부상 미 대학생들 “경락 마사지 원더풀”

“한방 마사지에 깜짝 놀랐어요. 이전에 경험했던 마사지와는 차원이 다릅니다.”



서울 동대문구 서울한방진흥센터에 지난달 31일 오후 미국 노스웨스턴대학교 재학생 21명이 찾아왔다. 이들은 국제교육교류위원회(CIEE) 해외연수 인턴십에 참가한 외국인들로, 한국 고유 약제문화인 한방을 체험하고자 센터를 방문했다. 한방을 한 번도 접해보지 못한 외국인들에게는 낯설 수밖에 없는 한방 마사지와 약초 족욕 체험 등이 진행됐다.



학생들은 약초 냄새와 내부 풍경이 신기한 듯 센터 내부를 둘러봤다. 이들은 차례로 손 마사지와 경락 마사지를 경험했다. 안대를 착용한 채 경락 마사지 침대에 누운 학생들은 마사지가 본격적으로 시작되자 “어메이징”이라며 연신 감탄사를 터뜨렸다. 단연 인기는 약초 족욕 체험이었다. 마룻바닥에 앉아 아로마 향이 피어오르는 족욕탕에 발을 담근 학생들은 서로의 사진을 찍어주며 즐거워했다.



K팝 아이돌 아스트로와 세븐틴의 팬이라는 알리아(21)는 “원래 K팝과 영화를 좋아했는데, 대학교에 와서 만난 첫 룸메이트가 한국인이라서 한국 문화에 더 관심이 많아졌다”며 “한국에는 처음 왔는데 한방문화도 굉장히 신선하고 매력이 있는 것 같다. 완전히 반했다”고 말했다.



전 세계적으로 K컬처가 인기를 일으키면서 서울한방진흥센터가 한국을 찾는 외국인의 필수 방문 코스가 되고 있다. K팝과 드라마·영화에 이어 한방문화로도 관심이 이어지고 있는 것이다.



한방진흥센터는 지난해 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>에 등장하면서 외국인들의 ‘방문 인증 코스’로도 자리 잡았다. 실제 올해 1~6월 센터 방문객은 9만7008명으로, 지난해 같은 기간(6만3379명)보다 53% 증가했다.



센터가 2017년 문을 열 당시만 해도 연간 방문객은 8만여명에 그쳤다. 센터를 찾는 이들도 건강에 관심이 많은 이들이나 인근 지역 상인, 어르신들로 지금과 크게 달랐다.



코로나19 유행 당시 연간 방문객이 2만여명까지 감소하기도 했으나, 센터가 2021년부터 한국관광공사 등 지원사업을 통해 마케팅에 적극 나서면서 방문객이 가파르게 늘었다. 요즘은 예약하지 않으면 주말 체험 프로그램은 참여하지 못할 정도다.



외국인 방문객 증가세도 뚜렷하다. 한방진흥센터 운영 초기 외국인 방문객 비중은 3% 정도에 불과했으나, 현재는 전체의 10% 이상이 외국인이다. 센터는 올해 연간 방문객 수를 최대 24만명으로 예상하고 있다. 센터는 외국인 관광객의 관심을 끌 수 있는 다양한 프로그램 개발에도 나서고 있다. 그간 동절기(12~2월)에는 운영하지 않았던 족욕 체험도 1년 내내 진행하기 위해 체험장에 폴딩 도어와 냉난방기를 설치했다.



윤성준 한방진흥센터장은 “센터를 찾는 외국인들이 주변 경동시장과 한의원 등으로도 관심을 이어갈 수 있도록 해 지역경제 활성화에도 앞장설 계획”이라고 말했다.

