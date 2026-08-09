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뮤지션·작가 이랑, 일본 ‘나가이 가후 문학상’

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본문 요약

음악과 출판 등 다양한 분야에서 활동해온 이랑이 일본의 종합 문학상 '나가이 가후 문학상'을 받는다.

나가이 가후 문학상은 일본 지바현 이치카와시와 미타 문학회가 일본 근대문학의 거장 나가이 가후의 이름으로 2025년 제정한 문학상이다.

시·소설·에세이·평론 등 장르 구분 없이 1년간 일본에서 나온 모든 작품 가운데 수상작을 선정한다.

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뮤지션·작가 이랑, 일본 ‘나가이 가후 문학상’

입력 2026.08.09 20:15

수정 2026.08.09 20:16

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  • 고희진 기자

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뮤지션·작가 이랑, 일본 ‘나가이 가후 문학상’

음악과 출판 등 다양한 분야에서 활동해온 이랑(사진)이 일본의 종합 문학상 ‘나가이 가후 문학상’을 받는다.

출판사 이야기장수는 작가이자 뮤지션인 이랑이 에세이 <엄마와 딸들의 미친년의 역사>로 나가이 가후 문학상 수상자로 결정됐다고 지난 7일 밝혔다.

책은 어머니와 언니, 그리고 자신으로 이어지는 여성 가족의 삶을 통해 개인과 사회에 반복되는 폭력과 상처를 정면으로 응시한 작품이다.

나가이 가후 문학상은 일본 근대문학 거장의 뜻을 기려 지난해 이치카와시와 문예지 ‘미타문학’이 제정했다. 장르 구분 없이 1년간 일본에서 나온 모든 작품을 대상으로 평가한다.

이번 심사를 맡은 소설가 가네하라 히토미는 “힘들고 외로울 때마다 끝까지 펼쳐볼 책”이라고 극찬했고, 나카무라 유코 감독 역시 “삶의 빛이 돼줄 작품”이라고 평가했다.

나가이 가후 문학상은 일본 지바현 이치카와시와 미타 문학회가 일본 근대문학의 거장 나가이 가후의 이름으로 2025년 제정한 문학상이다. 시·소설·에세이·평론 등 장르 구분 없이 1년간 일본에서 나온 모든 작품 가운데 수상작을 선정한다.

이랑 작가는 이 상의 2회 수상자로, 1회는 건축가 이소자키 아라타의 작품과 사상을 집대성한 <이소자키 아라타론>을 쓴 다나카 준 도쿄대 교수가 받았다.

시상식은 11월2일 일본 이치카와시에서 열린다. 이랑 작가와 출판사 관계자가 참석할 예정이다.

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