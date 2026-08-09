그립습니다…민주주의 지킨 어머니·아버지

유가협 40주년 전시회 12일부터…민가협 발자취도 함께 더듬어

전국민족민주유가족협의회(이하 유가협) 창립(1986년) 40주년 기념 전시 ‘보고 싶고, 만나고 싶어’가 열린다. 전시는 한 해 먼저 창립한 민주화실천가족운동협의회(이하 민가협) 역사도 함께 살핀다.



민주화운동기념사업회는 ‘보고 싶고, 만나고 싶어’전을 12일부터 10월4일까지 서울 용산구 민주화운동기념관에서 연다고 9일 알렸다. 사업회는 “민주주의가 일부 영웅들만의 역사가 아니라 평범한 가족들의 사랑과 연대 위에서 이어져왔음을 조명한다”며 “민주주의를 지켜온 가족들의 발자취를 한자리에 모아 그 헌신에 예우를 표하는 자리”라고 했다.



다섯 개 주제로 전시 공간을 구성했다. 첫 번째 공간 ‘기록과 가족의 이야기’는 1970년대부터 현재까지 구속자가족협의회와 민가협, 유가협의 창립선언서와 발기문 등 주요 사료로 가족운동의 역사를 살펴본다. 두 번째 공간 ‘기억의 방, 그 이름을 부르며’는 열사의 어머니들 구술 기록과 1970~1980년대 사진 사료를 영상으로 엮었다. 세 번째 공간 ‘바람의 방, 가족의 목소리’에서는 가족들이 남긴 편지와 육필 원고, 인터뷰 등을 발췌해 족자로 만들어 전시한다. 네 번째 공간 ‘투쟁의 방, 사랑이 행동이 되다’는 민주화운동 관련자 명예회복, 의문사 진상규명 등 실천과 연대의 역사를 영상으로 제작해 보여준다. 마지막 공간 ‘현재의 유가협·민가협’에선 현재 가족들의 이야기와 이들이 시민들에게 전하는 메시지를 공개한다.



사업회는 유가족 모임 메시지도 전했다. 유가협 장남수 회장은 “세상은 우리를 지켜주지 않았지만, 우리는 서로의 손을 맞잡고 스스로 강해졌다”며 “이번 전시는 빼앗긴 시대에 평범한 가족들이 어떻게 역사의 거대한 물줄기를 바꾸어 놓았는지를 증명하는 생생한 증언”이라고 밝혔다. 민가협 조순덕 상임의장은 “평범한 주부였던 엄마들이 독재정권에 맞서 치열하게 투쟁하는 투사가 되었고, 그 투쟁들이 모여 오늘의 민주주의를 만들었다”며 “유가협과 민가협은 자랑스러운 대한민국 민주화운동의 상징”이라고 말했다.



전시 정보는 사업회 누리집(kdemo.or.kr)에서 확인할 수 있다.

