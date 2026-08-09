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10년, 187번째 대회 만에…1승

입력 2026.08.09 20:18

수정 2026.08.09 20:19

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장은수, 삼다수마스터스서 첫 우승

2017년 신인왕 후 우여곡절 겪어

장은수가 9일 제주도 서귀포시 테디밸리 골프앤리조트(파72)에서 열린 한국여자프로골프제주삼다수마스터스에서 우승한 뒤 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. KLPGA 제공

장은수가 9일 제주도 서귀포시 테디밸리 골프앤리조트(파72)에서 열린 한국여자프로골프제주삼다수마스터스에서 우승한 뒤 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. KLPGA 제공

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 데뷔 10년째를 맞은 장은수가 마침내 첫 우승컵을 들어올렸다. 장은수는 “한때 골프를 그만둬야겠다는 생각도 했지만 스스로를 믿고 계속했던 게 좋은 결과로 이어졌다”며 감격해했다.

장은수는 9일 제주 서귀포시 테디밸리 골프＆리조트(파72)에서 열린 KLPGA 투어 제주삼다수 마스터스 최종 라운드에서 보기 없이 버디 3개를 잡아 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 14언더파 274타를 기록한 장은수는 공동 2위 강채연과 문정민(13언더파 275타)을 한 타 차로 제치고 KLPGA 투어 첫 우승을 거뒀다. 2017년 KLPGA 투어에 데뷔한 이래 187번째 대회 만에 거둔 첫 우승이다.

강채연이 12언더파로 단독 선두, 장은수와 서어진이 한 타 차 공동 2위로 출발한 이날 챔피언조 선수들은 모두 KLPGA 투어 우승이 없었다. 첫 우승을 향한 간절함이 녹아든 경기는 시종 긴장감 속에 이어졌다. 팽팽하던 승부는 16번홀(파4)에서 가려졌다. 장은수가 3ｍ 버디 퍼트를 성공시켜 단독 선두로 나선 뒤 남은 두 홀에서 파를 지켜 우승컵을 들었다.

상비군과 국가대표를 거친 장은수는 2017년 KLPGA 투어에 데뷔해 신인왕에 올랐다. 그해 함께 데뷔한 선수 가운데는 박민지도 있다. 박민지가 KLPGA 투어 통산 최다승 타이인 20승을 거두는 동안 장은수는 우승과 인연을 맺지 못했다. 오히려 2020년 이후 세 차례나 정규투어 출전권을 잃고 2부 투어인 드림투어를 병행하는 부진을 겪기도 했다.

이번 우승으로 상금 1억8000만원을 받은 장은수는 기자회견에서 “2024년 시즌이 끝난 뒤 ‘나는 이제 안 되나보다. 골프를 그만둬야겠다’고 생각했는데 코치님이 ‘너는 골프를 좋아하지 않느냐. 그만두면 후회할 거다’라고 했다”며 “그 말을 믿고 골프를 계속했는데 좋은 결과로 이어졌다”고 말했다. 그는 이어 “올 시즌 목표는 첫 우승이었는데, 생각보다 빠르게 이뤄진 것 같다. 다음 목표는 2승”이라며 더 커진 꿈을 이야기했다.

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