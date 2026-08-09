인판티노 회장, 유럽 축구계와 갈등 속 ‘내연녀 특혜’ 의혹까지…FIFA “거짓”

2026 북중미 월드컵을 끝낸 국제축구연맹(FIFA)도 바람 잘 날이 없다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 ‘내연녀 특혜 의혹’에 휘말렸다.



FIFA는 9일 성명을 내고 “조직적이고 지속적인 흔들기 시도”라며 정면 반박하면서 “제기된 의혹은 입증되지 않았거나 명백히 거짓된 주장일 뿐”이라고 밝혔다.



앞서 영국 텔레그래프는 인판티노 회장이 유럽축구연맹(UEFA) 사무총장으로 재직하던 시절 한 여성 직원과 부적절한 관계를 맺었으며, 이 과정에서 해당 직원이 인사·급여상 특혜를 받았다는 의혹을 보도했다. 행정직이던 이 여성은 인판티노 회장과의 관계가 이어지는 동안 관리직으로 승진했고, 연봉도 30%가량 오른 약 16만스위스프랑(약 2억8000만원)을 받은 것으로 전해졌다. UEFA는 이 여성이 거액의 퇴직금을 받고 조직을 떠난 뒤에도 연간 학비가 4만5000파운드(약 8500만원)에 달하는 경영학석사(MBA) 과정 등록금을 부담한 것으로 알려졌다.



이번 의혹은 인판티노 회장이 FIFA의 주요 대회 상업적 권리를 민간 투자자에게 넘기는 방안을 추진하면서 유럽 축구계와 갈등이 격화한 가운데 불거졌다. 특히 UEFA는 월드컵을 포함한 FIFA 주관 대회 보이콧 가능성까지 거론하며 강하게 반발했고, 잉글랜드를 비롯한 유럽 각국 축구협회에서도 인판티노 회장에 대한 지지를 철회하는 움직임으로 이어졌다.



유럽 밖에서는 인판티노 회장을 지지하는 움직임도 있다. 영국 BBC에 따르면 멕시코축구협회는 소속 대륙연맹인 북중미카리브축구연맹(CONCACAF)의 입장과 달리 인판티노 회장에 대한 지지를 선언했다. 남미축구연맹(CONMEBOL)과 아프리카축구연맹(CAF)도 인판티노 회장을 지지한다는 입장을 밝혔다.

