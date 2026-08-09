한국 축구의 끝 모를 추락…떠나는 팬들, 비어가는 ‘곳간’

2011~2012년 외국인 심판 ‘성접대’…거센 후폭풍

축협 사과에도 국제적 파문

월드컵 졸전 이어 A매치 흥행 ‘위기’

스폰서십도 악영향 우려

풋볼파크 부채 등 재정난 더 심화할 듯

대한축구협회가 과거 외국인 심판을 상대로 성접대를 제공했다는 사실이 드러나면서 거센 후폭풍에 시달리고 있다. 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패에 이어 터진 이번 성추문은 한국 축구가 오랜 시간 어렵게 쌓은 브랜드 이미지를 크게 실추시키고 있다.



진선미 더불어민주당 의원실이 최근 공개한 자료에 따르면 축구협회는 2011년부터 2012년까지 일부 국제경기에서 외국인 심판 10여명에게 성접대를 제공했다. 서울, 경남, 창원, 울산 등지의 안마업소 비용을 법인카드로 결제한 것이 확인됐다. 이번 사안은 일부 직원의 개인적 일탈이 아닌, 협회 차원에서 조직적으로 이루어진 행위라는 점에서 큰 충격을 주고 있다.



지난 7일 이 소식이 처음으로 전해진 뒤, 한국 축구계는 걷잡을 수 없는 소용돌이에 빠졌다. 축구협회는 8일 입장문을 내고 “외부의 비난과 질타를 전 구성원이 가슴 깊이 새기고 철저한 쇄신의 계기로 삼겠다. 높아진 외부 기준에 맞춰 조직문화의 투명성과 도덕성을 제고하겠다”며 고개를 숙였다. 최근 협회의 행보를 고려할 때 이례적으로 빠른 사과였지만, 파장을 가라앉히기에는 역부족이다. 한국 축구의 낯 뜨거운 과거사는 외신을 타고 국제적 논란으로 확산하는 모양새다.



한 축구계 관계자는 “과거 A매치뿐만 아니라 아시아챔피언스리그(ACL) 같은 클럽대항전에서도 외국인 심판들이 성접대를 요구했다는 소문이 돌곤 했다. 관행이라는 핑계로 넘어가기엔 너무나 치명적인 추문”이라고 한탄했다.



정몽규 전 회장 부임 전에 발생한 사건이라 할지라도 결코 가볍게 넘길 수 없는 사안이다. 실제로 이번 성추문이 외신을 통해 전파되면서, 2002 한·일 월드컵 4강 신화를 계기로 쌓아올린 한국 축구의 업적마저 의심받는 실정이다.



신뢰를 잃은 한국 축구는 명예뿐만 아니라 실리적인 측면에서도 막대한 타격이 예상된다. 당장 오는 9~10월 예정된 A매치 4연전(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄)의 흥행도 장담하기 어렵게 됐다.



사실 이번 사건 이전부터 A매치 흥행에는 이미 적신호가 켜져 있었다. 지난해 안방에서 열린 마지막 A매치인 가나전은 관중석의 절반 수준(3만3256명)을 채우는 데 그쳤다. 수년간 이어지던 ‘A매치 매진 신화’는 무너진 지 오래다. 지난해 3월 고양에서 열린 오만전(3만5212명)을 시작으로 관중 감소세가 뚜렷해졌으며, 10월 파라과이전에는 2만2206명만 입장했다.



북중미 월드컵 성적으로 반등을 노렸으나, 경기력 부진에 악재까지 겹치면서 떠나는 축구팬들의 마음을 잡지 못했다. 줄어든 관심은 TV 시청률로도 확인할 수 있다. 관중석이 절반만 찼던 가나전의 합산 시청률은 8.5% 수준이었으며, 월드컵 직전인 올해 3~4월 열린 코트디부아르전과 오스트리아전의 합산 시청률은 각각 4.7%와 1.1%까지 떨어졌다.



오는 9월 평가전 전망도 어둡다. A매치 중계를 담당하는 한 방송사 관계자는 “이번 A매치 기간에는 아이치·나고야 아시안게임 일정까지 겹친다”며 “광고 유치가 어려워 중계를 진행할수록 손해가 발생하는 구조”라고 난감해했다.



축구협회의 이미지 추락은 10년 이상 이어져온 스폰서십 관계에도 영향을 미치고 있다. 아직 공식적으로 불만을 제기한 스폰서는 없으나, 청문회에서 스폰서 기업들에 협회 관련 자료 제출을 요구하면서 일부 기업이 간접적으로 우려를 표명한 것으로 알려졌다. 스폰서와의 협력 관계마저 흔들린다면 협회의 재정난은 더욱 심화할 수밖에 없다.



현재 축구협회는 천안에 4023억원을 투입해 건립한 코리아풋볼파크 관련 부채로 어려움을 겪고 있다. 건립 비용을 충당하기 위해 665억원의 대출을 받았다. 정몽규 전 회장은 임기 내 대출금을 절반 이하로 줄이겠다고 공언했으나 갑작스럽게 사퇴하면서 부담은 온전히 협회 몫으로 남았다. 실추된 브랜드 이미지로 수익원마저 막힌 협회가 이 난국을 어떻게 극복할지 불투명한 상황이다.

