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매일유업 평택공장서 노동자 2명 쓰러진 채 발견···1명 숨져

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본문 요약

9일 경기도 평택에 있는 매일유업 공장의 연유저장 탱크에서 작업자 2명이 쓰러져 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.

경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 2시58분쯤 평택시 진위면에 있는 매일유업 평택공장에서 50대 노동장 A씨 등 2명이 쓰러진 채 발견됐다.

이들은 공장 직원에 의해 발견됐으며, 발견 당시 이들에게서 외상은 발견되지 않았다.

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매일유업 평택공장서 노동자 2명 쓰러진 채 발견···1명 숨져

입력 2026.08.09 20:24

수정 2026.08.09 23:03

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  • 안광호 기자

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9일 경기도 평택에 있는 매일유업 공장의 연유저장 탱크에서 작업자 2명이 쓰러져 1명이 숨지고 1명이 다쳤다. 경찰은 안전수칙 위반 여부 등에 대해 수사에 나설 예정이다.

경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 2시58분쯤 평택시 진위면에 있는 매일유업 평택공장에서 50대 노동장 A씨 등 2명이 쓰러진 채 발견됐다. 이들은 공장 직원에 의해 발견됐으며, 발견 당시 이들에게서 외상은 발견되지 않았다.

이들은 곧바로 병원으로 이송됐으나 A씨는 숨졌고, 또 다른 50대 노동자 1명은 경상을 입은 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨 등이 높이 3.4ｍ, 지름 1.9ｍ 크기의 연유저장 탱크에서 발견된 점에 비춰 A씨 등이 탱크 내부를 청소하다가 쓰러진 것으로 추정하고 있다. 밀폐된 공간에서 내부 찌꺼기가 부패하거나 세척제를 사용할 경우, 산소가 급격히 소모되고 유해가스가 축적될 위험이 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 공장 관계자를 상대로 구체적인 작업 내용과 사고 경위, 안전 수칙 준수 여부 등을 조사하는 한편 부검을 통해 사인을 파악할 방침이다.

경찰 관계자는 “사건을 경기남부경찰청 광역범죄수사대 중대재해수사팀으로 이관할 예정”이라고 말했다.

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