삼프로TV 앱에서 계좌번호 등 개인정보 46만여건 유출

경제전문 유튜브 ‘삼프로TV’ 애플리케이션에서 개인정보 유출사고가 발생했다. 일부 회원은 계좌와 신용카드 정보까지 유출됐다.



삼프로TV를 운영하는 이브로드캐스팅은 9일 홈페이지에 “외부 행위자가 삼프로TV 애플리케이션에 불법적으로 접근해 다른 이용자의 개인정보에 악의적으로 무단 접근한 사실을 확인했다”며 개인정보 유출 사실을 공지했다.



회사는 이달 초 외부 행위자가 다른 이용자 개인정보에 무단 접근한 것으로 의심되는 정황을 확인해 조사에 나섰고, 개인정보 유출 사실을 확인했다고 밝혔다.



유출된 개인정보 규모는 현재 46만여건이라고 회사 측은 추산했다. 확인된 유출 항목은 회원 이름, 프로필, 휴대전화 번호, e메일, 주소, 계좌 정보(은행명·계좌번호·예금주명), 서비스 이용 시 생성기록, 기기 정보, 신용카드 정보(카드 정보, 일부 마스킹된 카드번호), 서비스 이용기록 등이다.



유출된 정보 중 주소는 2건, 계좌 정보는 2972건, 신용카드 정보는 317건이다. 다만 주민등록번호 등 고유 식별정보나 민감정보는 수집하지 않아 유출되지 않았다고 회사 측은 밝혔다.



회사는 이 같은 상황을 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원에 신고했다. 회사는 연락처를 보유한 회원에겐 사고 발생 사실을 개별 통지했으나, 개별 통지가 어려운 경우가 일부 있어 공지한다고 밝혔다.



회사는 삼프로TV 회원들에게 “출처가 불분명하거나 의심스러운 전화, 문자메시지, e메일 등을 받을 경우 링크(URL)나 첨부파일을 클릭하지 말고 삭제·신고해달라”고 요청했다.

