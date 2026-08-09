앤트로픽·문샷AI 등 인간 지시 없이 무단침입·부정행위 잇따라 ‘통제되지 않는 AI’ 위험성 부각, 향후 기술 개발 핵심 변수로 대두

오픈AI가 안전 검증을 통과할 때까지 차세대 인공지능(AI) 모델의 개발 활동 일부를 잠정 중단하기로 했다. AI가 사람의 지시 없이 해킹 등 위험행동을 할 수 있다는 우려가 커진 데 따른 조치다. 향후 안전성 확보가 AI 개발에 핵심 변수로 떠오를 것이란 전망이 나온다.



오픈AI는 지난 8일 차세대 AI 모델 ‘아스트라’의 사이버 공격 능력이 자체 최고 위험등급인 ‘심각’에 이를 가능성이 있다며 통제 기준을 충족하지 못한 개발 작업을 중단한다고 밝혔다.



심각 단계는 AI가 사람의 도움 없이 스스로 중대한 취약점을 찾아 공격하거나 복잡한 사이버 공격을 수행할 수 있는 수준이다. 오픈AI는 향후 정부 기관과 외부 안전기관에 평가를 맡길 계획이다.



최근 AI가 평가 과정에서 인간의 통제 범위를 벗어난 사례가 잇따르고 있다. 오픈AI는 지난달 21일 최신 모델 ‘GPT-5.6 솔’과 미공개 모델이 실험 과정에 격리환경(샌드박스)을 벗어나 오픈소스 AI 플랫폼인 허깅페이스 시스템에 침투한 사실을 공개했다.



일부 안전장치를 해제해놓은 상태이기는 했지만 이후 AI 모델의 행동을 예측하지 못했다는 점에서 문제가 커졌다. 로이터에 따르면 해당 모델은 수일간 인터넷과 외부 계정을 오가며 활동했지만 오픈AI는 그 사실을 파악하지 못했다.



앤트로픽도 지난달 30일 그간 평가기록을 검토한 결과, 자사 AI 모델 클로드가 지난 4월부터 모의 해킹실험 과정에서 기업 3곳의 시스템에 무단 접근했다고 밝혔다. 피해 기업 2곳은 앤트로픽의 통보 전까지 침입 사실을 파악하지 못했다.



중국 AI 개발사 문샷AI가 최근 공개한 ‘키미 K3’ 역시 지난 6일 평가환경에서 네트워크 허점을 이용해 개발자 커뮤니티 깃허브에서 시험 정보를 빼내는 ‘부정행위’를 벌였다.



이러한 AI의 일탈이 늘어난 배경으로 ‘에이전트화’가 꼽힌다. 에이전트형 AI 모델은 여러 단계의 작업을 스스로 계획하고, 실패하면 다른 경로를 탐색해 목표를 수행한다. 각각의 행동이 정상처럼 보여도 행동이 연결되는 과정에서 새롭게 문제가 발생할 수 있다. 사람이 직접 지시하지 않아도 AI가 자체적으로 판단해 부정행위를 벌일 가능성도 커진다.



문제는 아직 AI 안전장치가 이를 충분히 따라가지 못하고 있다는 점이다.



영국 AI안전연구소(AISI)는 최근 시험에서 앤트로픽과 구글 딥마인드의 AI 에이전트 감시 시스템에서 모두 ‘우회 취약점’을 발견했다고 밝혔다. 가장 앞선 수준의 프런티어 AI가 자율적으로 수행할 수 있는 사이버 작업의 길이가 약 5개월마다 두 배씩 늘고 있지만, AI 개발사들의 안전장치는 주로 ‘개별 행위’를 차단하는 데 머물고 있다는 지적도 나온다.



오픈AI는 허깅페이스 사태를 파악한 뒤에야 에이전트 AI의 전체 작업경로를 추적하는 감시체계를 새로 도입한다고 밝혔다.



각국 정부도 AI에 대한 규제 강화를 저울질하고 있다. 미국 백악관은 지난 4일 오픈AI와 앤트로픽·구글·메타 관계자를 불러 프런티어 모델의 안전성 평가 방안을 논의했다.



유럽연합(EU)도 지난 2일부터 AI법에 따라 고성능 범용 AI 모델에 대한 감독과 과징금 부과를 본격화했다.



AI 모델의 성능 개선 속도 못지않게 안전성을 얼마나 빨리 검증할 수 있느냐가 새 경쟁 변수로 부상할 것으로 보인다.



인재 경쟁도 불붙고 있다. 오픈AI는 지난달 올해 필즈상 수상자인 제이컵 치머먼을 안전 조직 내 연구자로 영입했다.



최병호 고려대 인공지능연구소 교수는 “성능 고도화로 AI 에이전트가 점점 인간이 예상하지 못한 방법을 시도하고, 통제도 까다로워지고 있다”며 “주 고객인 기업·정부 입장에서는 ‘통제되지 않는 AI’는 산업기밀·안보에 치명적이기 때문에 안전성에 대한 요구가 더 높아질 것”이라고 말했다.

