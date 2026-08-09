클래식 ‘리사이틀’의 탄생

피아노 한 대에 온갖 음악 끌어들인

1840년 리스트의 ‘피아노 리사이틀’

케빈 첸, 국내 첫 리사이틀서 재현

오는 19일 서울 예술의전당 콘서트홀 무대에 오르는 캐나다 출신 피아니스트 케빈 첸의 국내 첫 리사이틀 프로그램에는 한 작곡가 이름만 있다. 프란츠 리스트다. ‘2개의 차르다시’로 시작해 ‘돈 주앙의 회상’으로 끝날 때까지 8곡 모두 리스트로 채운다. 프로그램을 들여다보면 좀 흥미롭다. 분명 리스트의 작품이라고 돼 있는데, 우리가 아는 다른 작곡가의 이름과 작품이 등장한다. 곡명이 마이어베어 ‘악마 로베르’ 중 카바티나, 바그너 ‘트리스탄과 이졸데’ 중 ‘이졸데의 사랑의 죽음’ 등이다. ‘돈 주앙의 회상’이라는 곡명은 모차르트 ‘돈 조반니’와, ‘노르마의 회상’은 벨리니의 오페라 ‘노르마’와 연관되어 있음을 짐작할 수 있다. 관현악곡인 리스트의 교향시는 첸이 직접 독주곡으로 편곡해 들려준다. 이날 무대에 놓일 악기는 피아노 한 대뿐인데, 피아노 하나로 오케스트라와 오페라, 노래, 춤까지 표현한다. 실제로 리스트는 다른 작곡가들의 작품을 피아노로 옮기거나 다시 구성하면서 피아노의 영역을 크게 넓혔다. 첸의 이번 무대는 리스트의 작품을 모아 들려주는 데 그치지 않는다. 피아노 한 대에 온갖 음악의 세계를 끌어들였던 리스트의 상상력이 어디까지 뻗어갔는지를 다시 보여주는 무대이기도 하다.



리스트가 넓힌 것은 피아노가 담을 수 있는 음악의 범위만이 아니었다. 그 피아노 앞에 앉은 한 연주자가 설 수 있는 무대의 범위도 넓혔다. 지금이야 피아니스트 한 명이 두 시간 안팎의 공연을 책임지게 마련이지만 19세기 초 유럽의 콘서트 풍경은 달랐다. 피아니스트와 가수, 여러 기악 연주자가 차례로 등장하고 때로는 오케스트라까지 함께하는 혼합형 공연이 흔했다. 한 연주자의 이름을 걸고 전체를 이끄는 형식은 낯설었다.



리스트는 이 같은 관행을 바꾼 연주자였다. 1840년 6월9일 영국 런던에서 열린 그의 공연 광고에는 ‘피아노포르테 리사이틀’이라는 낯선 표현이 등장했다. 당시만 해도 리사이틀은 주로 시나 이야기를 암송하는 데 쓰던 말이었기 때문에 사람들은 ‘어떻게 피아노로 암송한다는 것인가’라며 의아해했던 것으로 전해진다.



생소했던 이 말은 리스트가 보여준 새로운 공연 방식과 함께 퍼져갔고 이후 다른 피아니스트들도 리사이틀이라는 명칭을 사용하기 시작했다. 19세기 후반에는 한 연주자가 중심이 돼 독주 음악을 들려주는 공연을 뜻하는 말로 음악계에 자리 잡았다. 여러 연주자가 한 무대를 나눠 갖던 콘서트와 달리 한 연주자가 중심에 서는 새로운 공연 형식이 리사이틀이라는 이름으로 자리 잡은 것이다.



오늘날에는 피아노 독주회뿐 아니라 바이올린, 첼로, 성악가의 공연에도 리사이틀이라는 용어가 쓰이며 두 연주자가 함께 프로그램을 꾸리는 ‘듀오 리사이틀’도 흔하다. 흥미로운 건 1840년 리사이틀에서 리스트는 자신의 작품만 연주했던 것이 아니다. 베토벤 교향곡 6번 ‘전원’의 스케르초와 피날레를 피아노로 편곡해 연주했고 슈베르트의 가곡 ‘세레나데’와 ‘아베마리아’도 피아노로 들려줬다. 피아노 한 대가 품을 수 있는 음악의 경계를 넓히고 한 연주자가 무대를 오롯이 이끄는 방식. 186년의 시간을 건너 첸의 무대는 다시 리스트에게 가 닿는다.

