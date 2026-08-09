파키스탄·튀르키예와 ‘메카 협정’ 주도…사우디, ‘미국 뺀’ 중동 안보 새판 짜기

이슬람 군사 강국들의 ‘중동판 나토’

이집트 등 참여 땐 영향력 커질 듯

이란 “명목상 합의” 불편한 기색

이슬람권 주요 군사 강국인 사우디아라비아와 파키스탄, 튀르키예가 공동방위협정을 체결했다. 미국·이란 전쟁 발발 이후 중동의 안보 불안이 커지는 가운데 이슬람 국가들이 미국에 대한 안보 의존도를 낮추면서 새로운 안보축 형성에 나섰다는 분석이 나온다.



3국 정상은 지난 7일(현지시간) 사우디 메카에서 만나 한 국가에 대한 무력 공격을 세 국가 모두에 대한 공격으로 간주하는 내용의 협정에 서명했다. 북대서양조약기구(나토)의 집단방위 원칙과 흡사해 일각에서는 ‘중동판 나토’라는 평가도 있다. 3국은 협정 체결 이전부터 긴밀한 국방 협력 관계를 유지해왔다. 파키스탄은 사우디 메카와 메디나를 방어하기 위해 병력을 주둔시켜왔고, 튀르키예는 사우디에 대규모 무인기(드론)를 판매하고 있다. 3국은 미·이란 전쟁 발발 전인 2022년부터 공식적인 방산 포럼도 운영해왔다.



튀르키예는 나토에서 미국 다음으로 큰 규모의 군사력을 보유하고 있으며 파키스탄은 이슬람 국가 중 유일한 핵보유국이다. 지난해 9월 사우디와 파키스탄은 한 국가에 대한 공격을 양국 모두에 대한 공격으로 간주하는 내용의 상호방위협정을 체결했는데, 이번에 튀르키예까지 포함하면서 안보 체계의 범위를 확대했다.



특히 이 협정으로 사우디는 미국 외 동맹 체계를 구축해 역내 위협에 더 효과적으로 대응할 수 있게 됐다는 평가가 나온다. 또 사우디가 역내 동맹을 주도함으로써 외교적 이익을 확보하는 데 중점을 두고 있다는 분석도 제기된다. 미 싱크탱크 애틀랜틱카운슬의 중동 프로젝트 책임자인 앨리슨 마이너는 “이란 전쟁 초기 사우디는 파키스탄과의 협력 관계를 활용해 물밑에서 협상에 영향력을 행사하고 이란과의 긴장 고조를 관리할 수 있었다”며 “이번 협정이 제공하는 외교적 지렛대가 실질적 안보 협력보다 더 큰 영향을 미칠 가능성도 있다”고 분석했다.



이란과 국경을 접하고 있는 파키스탄과 튀르키예로서도 새로운 동맹을 구축해 이란에 대한 억지력을 확보할 필요가 있는 것으로 보인다. 튀르키예 이븐할둔대 교수 고칸 에렐리는 “튀르키예는 이 협정에 서명함으로써 어떤 유럽 동맹도 제공할 수 없었던 걸프 지역과 남아시아에서의 공식적인 영향력을 얻게 됐다”고 알자지라에 말했다.



향후 이 협정이 상당한 규모로 확대될 수 있다는 전망도 나온다. 파키스탄의 주미·주중 대사를 지낸 사르다르 마수드 칸은 “지난해 9월 사우디·파키스탄의 협정 체결 이후 튀르키예, 이집트, 카타르, 쿠웨이트 등의 관심이 곧바로 이어졌다”며 “이 네트워크는 앞으로 확장될 수 있다”고 전했다. 하칸 피단 튀르키예 외교장관도 8일 “참여를 원하는 다른 나라가 있다”며 이집트의 참여 가능성을 언급했다.



협정이 다른 중동 국가들로 확대될 경우 이란을 견제하는 새로운 안보축이 형성될 수 있다는 관측도 제기된다. 이란 의회 국가안보외교정책위원회 대변인 에브라힘 레자이 의원은 엑스를 통해 “사우디는 튀르키예, 파키스탄과 명목상의 합의가 안보를 가져다주지 않을 것이라는 점을 이해해야 한다”며 불편한 기색을 드러냈다.

