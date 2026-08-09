대구시, 제조산업 AI 전환에 225억 투입

지역 전통 기업 대상 컨설팅 등 지원

대구시는 산업통상부 공모로 선정된 ‘제조 인공지능(AI) 데이터 밸류체인 구축사업’을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.



사업비는 국비 150억원 등 225억원이 투입되며 2030년까지 진행한다. 지역 전통 제조기업을 대상으로 제조데이터 수집 장치를 보급하고, 데이터 품질 검증과 AI 모델 성능 평가, 현장 적용 컨설팅 등을 지원한다.



대구시는 이를 통해 대·중소기업 간 AI 활용 격차를 좁히고, 지역 제조산업 전반의 AI 전환(AX)을 촉진한다는 계획이다. 사업 대상은 정밀가공, 금형·소성가공, 열처리, 용접 등 전통 제조기업이다. 현장에서 발생하는 센서 데이터와 설비 로그, 공정 조건, 이미지·영상 데이터 등을 체계적으로 수집 및 분류해 AI 학습에 적합한 형태로 구조화하는 기반을 마련하게 된다.



시는 또 ‘제조데이터 품질 평가·인증 플랫폼’을 구축해 데이터의 AI 학습 적합성·완전성·정합성·신뢰성 등을 분석하고 기업에 데이터 품질 평가 서비스를 제공할 예정이다.



김태운 대구시 인공지능혁신성장실장은 “이번 사업은 제조업 AI 대전환을 뒷받침할 전략적 공공 인프라를 구축하는 과정”이라며 “제조데이터의 수집부터 AI 활용까지 선순환 체계를 마련해 전통 산업 제조현장에 AI가 뿌리내릴 수 있는 생태계를 완성하겠다”고 말했다.

